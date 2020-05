Un concejal de Vélez-Málaga se deja el micro abierto durante un pleno por videoconferencia y todos le oyen orinar

Francisco Ignacio Delgado Bonilla, el exalcalde de la localidad de Vélez Málaga, ahora concejal del Partido Popular, participaba junto a otros 24 concejales en un pleno virtual, realizado mediante videoconferencia.

En un momento dado, Delgado Bonilla se levanta y desaparece de la imagen, mientras otro concejal está en uso de la palabra.

Al poco, comienza a oírse un inconfundible sonido de un discontinuo chorrillo, como recoge el programa Aruseros en su última emisión.

Inmediatamente sus compañeros de pleno se dan cuenta de lo que está pasando y comienzan a reír, y aunque el orador no detiene su discurso, la mayoría hacen esfuerzos por no que no se les noten las carcajadas.

A los pocos segundos Delgado Bonilla regresa como si nada al pleno, sin saber que el micrófono de su dispositivo quedó encendido y todos supieron de su llamada de la naturaleza.