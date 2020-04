El "zasca en toda la boca" viral de Pescanova a un usuario de Twitter que quería ser el nuevo capitán

Un usuario de Twitter, @TodoJingles, quería postularse para ser el nuevo Capitán Pescanova, pero, como coloquialmente se dice, le salió el tiro por la culata.

Y la 'culpa' no fue de nadie más que del community manager de la empresa de congelados, que dio al traste con sus ilusiones en un hilo de Twitter que ha vuelto viral y que ha sido muy aplaudido.

El usuario en cuestión compartió una foto de él vestido con un abrigo con capucha y una gorra para la ocasión. Además, su barba blanca hace que se parezca al icónico capitán, todo un símbolo para la marca.

"Día chorrecientos del confinamiento: 'Fuenos fías, fifos de futa'. Ni afirmo ni desmiento que me fichen para ser el nuevo capitán Pescanova", escribió.

Día chorrecientos del confinamiento:

“Fuenos fías, fifos de futa” pic.twitter.com/SzjtNsLSQq — TodoJingles (@TodoJingles) April 22, 2020

Lo que nadie, ni él mismo, lógicamente, esperaba es que Pescanova le contestara. Y que lo hiciera de una forma tan graciosa.

Analicemos 🤔:



- Voz de rudo marinero que ha surcado los mares ✅

- Una piel curtida por el sol y la sal ✅

- Carisma para liderar a valientes marineros y pequeños grumetes ✅

- Habilidades para alimentar a la tripulación en largas travesías... ❌❌❌❌❌ pic.twitter.com/uSzfjA7O0H — Pescanova (@pescanova_es) April 22, 2020

Igual de gracioso es ver cómo se lo ha tomado el usuario: "Si Pescanova me ha metido un zasca en toda la boca, se dice, me quito el sombrero y me descojono Grandes!".

Si @pescanova_es me ha metido un zasca en toda la boca, se dice, me quito el sombrero y me descojono 🤣🤣🤣. Grandes! pic.twitter.com/PLqBXUE7zW — TodoJingles (@TodoJingles) April 22, 2020

Un hilo que ha hecho las delicias de muchos internautas en estos tiempos de confinamiento por el coronavirus. La mayoría aplaude a ambas partes por su fantástico humor y por el rato tan agradable que ha pasado leyéndolo.