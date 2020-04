Unos turistas encuentran en internet las fotos de su viaje casi dos años después de haber perdido su cámara en el mar

Simon y Cassie Woods, una pareja de Shropshire (Inglaterra), ya habían dado por perdidas las fotos que se hicieron en su viaje a República Dominicana después de que su cámara se cayera al mar. Sin embargo, casi dos años después de lo sucedido, han logrado recuperar las imágenes.

Los dos jóvenes ingleses visitaron el país caribeño en abril de 2018 y su Go Pro Hero 4 fue arrastrada por las olas después de que su kayak volcara. Intentaron recuperarla, pusieron carteles y avisaron al hotel donde se hospedaban por si alguien la llevaba a objetos perdidos. Pero nada, la pareja se marchó con las manos vacías y sin fotografías de su viaje.

Pero, tal y como recogieron medios locales, en septiembre de 2019 Ryan Friday-Swann, otro turista británico, se encontró la cámara mientras buceaba en Punta Cana. La Go Pro ya no funcionaba, pero aun así la limpió y secó y, milagrosamente, la tarjeta de memoria seguía funcionando.

Las fotos seguían ahí, por lo que Ryan optó por publicar algunas de ellas el pasado 15 de marzo en Lost Box, un grupo de Facebook donde los ciudadanos de Reino Unido publican información sobre objetos perdidos o encontrados.

La noticia solo tardó un día en llegar a Cassie, quien no salía de su asombro tras ver sus imágenes 23 meses después de haber perdido la cámara. "No puedo creerlo. ¡Esta es mi Go Pro! (...) ¡Estoy tan emocionada! Gracias a todos los que compartieron la publicación y ayudaron a localizarnos", escribió.

"Esto simplemente demuestra que hay personas realmente amables por ahí. Hacer todo ese esfuerzo para devolvérnosla es realmente conmovedor", añadió Woods. La pareja se puso en contacto con Ryan Friday-Swann a través del grupo y, por fin, pueden tener su cámara (rota) y las fotos de su viaje.