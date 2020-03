La mujer que se llama Alexa Siri... y tiene un asistente de Google

Tiene 24 años, es de New Jersey (Estados Unidos), y por su nombre no deja de ser objeto de bromas. Se llama Alexa Seary (se pronuncia 'siri'), y su nombre y apellido coinciden con los asistentes virtuales de Amazon y Apple.

Hace unos años se hizo viral al conocerse su existencia, y al afirmar que debido a su nombre su jefa le hacía burlas constantes.

Ya convertida en una celebridad en Internet, Google no quiso dejar pasar la oportunidad, contactó con ella y le regaló un Google Home, que al contrario que su competencia, no tiene nombre y se activa sólo diciendo "Ok, Google", informa Gizmodo.