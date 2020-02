Polémica por un viral programa de cirugía plástica que transforma radicalmente a sus pacientes 

Los programas de televisión basados en las transformaciones físicas de las personas por medio de cirugía plástica son algo habitual en algunos países y nunca están exentos de polémica.

En España llegó en 2007 un espacio llamado Cambio Radical, emitido de marzo a mayo en Antena 3, que tenía el funcionamiento habitual de este tipo de programas. Personas descontentas con su físico y apariencia buscaban a través de operaciones estéticas un cambio que les diese confianza en sí mismas.

Así es como se estructura Let Me In, el show emitido desde 2010 en la televisión de Corea del Sur y que cuenta con muchos seguidores, siendo un fenómeno masivo. Su gran repercusión es la que ha provocado que diversas asociaciones se pronuncien en contra alegando que vende un mensaje tóxico a la sociedad.

"Let Me In es un programa que oculta los aspectos negativos de la cirugía estética y promueve la fantasía de que tu vida será mucho mejor con ella", afirmaban desde el grupo Korean Womenlink. "Aunque el show se categorice como programa de televisión, es un programa para publicitar la cirugía plástica".

La polémica sobre como afrontar este programa éticamente está servida, aunque al ver que apodos ponen desde el programa a las pacientes, algunos como 'la mujer que se parece a Frankenstein' o 'la madre pecho plano', se invita a concluir que el respeto a la mujer no es, como mínimo, una prioridad para ellos.