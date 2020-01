Un chico se vuelve viral tras trolear a su madre cocinando absurdos y aberrantes platos: "¡El chocolate no pega con atún!"

En ocasiones, los padres con WhatsApp dan muchos buenos momentos. Como en el caso de Adrián, un tuitero que ha querido gastarle una broma a su madre fingiendo que apenas podía quedarse solo en casa.

Este joven de Mallorca suele viajar mucho, tal y como explicó a 20minutos.es: "Soy un viajero muy low cost, y en alguno de mis viajes he mezclado cosas por no tirarlo y se lo he enseñado a mi madre". Entonces, quiso llevar sus costumbres un poco más allá en esta ocasión y envió fotos de platos impensables y desagradables para que ella pensara que era un completo desastre.

"¿Eso qué es, cereales con salchichas?", preguntó la mujer. Aunque en realidad, lo que le envió Adrián era un tazón de cereales con salchicas y un tranchete, un plato lleno de vitaminas, sin duda. "Una tostada con queso o una tortilla. Vamos, no me digas que no había otra cosa", reprochó ella.

No me pueden dejar solo en casa pic.twitter.com/1vr7NC1v2s — Adrián (@addmoltbe) January 20, 2020

Su madre le dijo que se comiera el pan, aunque fuera de ayer, a lo que él tuvo algo que objetar: "Qué va, si ayer intenté comérmelo con las mandarinas que sobraban y no estaba comible". "Nene, que te haces unas mezclas muy raras ¿A quién se le ocurre hacerse un bocadillo de mandarinas? Si es que las mezclas que haces no hay quien se las coma", contestó su madre, sin dejar de salir de su asombro.

"¡Anda que no! ¿Tu lo has probado?", preguntó Adrián y, después, decidió cambiar el menú: "¿Dónde has puesto el chocolate? Que lo quiero mezclar con la ensalada de atún para llevármelo al trabajo". La mujer le indicó a su hijo dónde estaba el chocolate negro, pero no era el producto exacto que él buscaba: "El chocolate negro no está bueno con el atún. ¿No hay de ningún otro? Que como me siente mal, verás".

"Pero el chocolate no va bien con el atún, Adrián. Tanto sea negro, con leche... No va bien con el atún. Con el atún es eso: jamón york, tomate, pepino, huevo duro... Cualquiera de esas cosas. Se lo echas todo y verás cómo te llena", le recomendó su madre.

"Bueno, ya veré. Me voy a comer esto de postre", respondió él y le mostró un vaso de natillas con fuet. "Adrián, esas mezclas que haces no son nada buenas", dijo ella al ver la aberrante mezcla de dulce y salado que había hecho.

"El que puso la galleta María ahí no sabía si iba a estar bueno", argumentó él. "No es lo mismo la galleta, que es dulce como las natillas", contestó su madre, con toda la razón del mundo. Eso sí, ahí está el melón con jamón, por lo que Adrián podría haber inventado un buen plato por casualidad.

Entonces, el tuitero le mostró sus últimas creaciones de doctor Frankenstein: patatas fritas con Nutella y plátano con kétchup, comida que terminó por repugnar a su madre. "¡Qué asco, nene! Vaya 'comistrajos' que estás liando. Te va a dar una diarrea que no te vas a levantar del váter en una semana", concluyó tajante la madre.

La reacción de la madre al vídeo viral

La original broma de Adrián y la divertida reacción de su madre terminó por hacerse viral, cosa que a las víctimas del troleo no les gustó al principio, según explicó el tuitero a 20minutos.es: "A mis padres no les hace ninguna gracia salir en internet, pero el hecho de ser una conversación y que no se vea su cara, pues ha hecho que sea más ameno".

Pero finalmente se lo tomaron mejor, tanto, que su madre accedió a que todo Twitter le pusiera cara, y posó alegre junto a su hijo y a su adorable perro.

Foto con la jefa 😆 pic.twitter.com/p785pB6eKS — Adrián (@addmoltbe) January 20, 2020

Además, también le ayudó a sobrellevar la viralidad de la broma que Pablo Chiapella, Amador en La que se avecina, retuiteara el vídeo: "Después de que uno de sus actores preferidos me haya citado el tuit, ya se espera cualquier cosa. Antes me ha llamado mi madre para saber si había algún famoso más que había dicho algo, así que en un principio la veo bastante contenta con el resultado del vídeo".