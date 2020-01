Las redes se mofan de la actriz Marilyn Patiño por confundir un perezoso con un koala para mandar ánimos a Australia

Los devastadores incendios que asolan Australia están despertando una ola de solidaridad en todo el mundo, sobre todo por la gran pérdida de vidas humanas, de hábitats naturales y de especies animales que está suponiendo. La actriz colombiana Marilyn Patiño quiso mandar un mensaje de apoyo a Australia, pero cometió un error que no pasó desapercibido.

La intérprete compartió una foto con un enorme peluche de un perezoso: "Creo que esta será la única forma de verlos, me siento tan culpable", escribió Patiño. Patiño confundió al perezoso, endémico de Centro y Sudamérica, con el koala, marsupial que está siendo una de las especies que más sufre por el fuego.

Pese al error, que generó numerosas críticas y mofas de los internautas, Patiño decidió mantener la foto, pero editando el texto.

"Creo que algunos no entendieron mi mensaje, pero no lo voy a borrar porque mi intención surtió efecto", escribió la actriz.

"Para los que me llaman bruta... eyyy, nunca he dicho que me considere inteligente", finalizó Patiño.