Compra un succionador de clítoris y publica una reseña para decir que es tan bueno que su novia 'casi lo mata'

El succionador de clítoris sigue causando estragos en el mundo de los juguetes sexuales. Las mujeres, en solitario y en pareja, están disfrutando de este aparato y, en ocasiones, los hombres están viendo los efectos en su relación. Como Jay, un usuario de Amazon que lo regaló a su novia el succionador de clítoris de Luvkis y esto le trajo consecuencias para su integridad física.

"Compré esto para mi novia porque no me gusta hacerle sexo oral. No es por ella, es simplemente que no me gusta. Así que vi esto y pensé que le gustaría la sensación de penetración y sexo 'oral' al mismo tiempo", explicó en su reseña titulada "Cómpralo si quieres un exorcismo".

Según contó Jay, no esperaba gran cosa debido a su bajo precio. "Fue un poco difícil al principio tratar de encontrar una posición que funcionara para los dos, pero cuando la encontramos, era hora de actuar", continuó el usuario.

Reseña del succionador de clítoris Luvkis del usuario Jay en Amazon. AMAZON

Su novia puso el succionador en la primera velocidad, lo encendió y, tras 30 segundos, lo presionó hacia dentro causando el desastre. "Bueno... no puedo recordar el resto", bromeó Jay. "Aparentemente, ella se vino tan fuerte de repente que sus piernas salieron disparadas, me dio en la mandíbula y salí volando hasta el radiador. Pensó que me había matado".

"Después de un poco de paracetamol y una bolsa de guisantes congelados en mi mandíbula... Es un buen juguete", concluyó el usuario, motivo por el cual le dio 5 estrellas. Aun así, quiso dejar un aviso para evitar que se repitiera su problema: "Si lo vas a usar con tu pareja, te sugiero que uses algún tipo de equipo antidisturbios para protegerse de cualquier daño físico que pueda ocurrir. Atentamente, un novio dañado".