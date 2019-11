ET y Elliott se reencuentran casi 40 años después

En 1982 se estrenaba una de esas películas que marcan la historia del cine y que una vez vistas pasan a formar parte del imaginario particular y popular del espectador. Hablamos de E.T., el extraterrestre, donde un niño llamado Elliott encuentra y traba una amistad con un entrañable alien llamado ET, en una cinta que firmó Steven Spielberg.

37 años después la plataforma de series y películas SKY ha lanzado un anuncio navideño en el que Elliott (el actor Henry Thomas) se encuentra de nuevo con el extraterrestre de cabeza alargada.

En el anuncio puede verse a los hijos de Elliott, que ha crecido y tiene familia, encontrando al extraterrestre y se reproduce la mítica escena del grito de miedo de ET y los pequeños.

Tras eso, aparece Elliott y le presenta a los suyos, con los que el extraterrestre comparte actividades familiares y nueva tecnología como la realidad virtual o la propia SKY, viendo una peli en familia.

También, no podía faltar, hay una escena con bicicletas voladoras. Y al final, ET vuelve a irse de forma tan fugaz como en el filme, aunque sin persecuciones de por medio.