Por qué ningún avión puede sobrevolar la casa de Messi

El año pasado, Javier Sánchez-Prieto, presidente de Vueling, reveló que el espacio aéreo está restringido sobre el hogar del futbolista del FC BarcelonaLeo Messi: "No puedes pasar por alto donde vive Messi. Esto no sucede en ningún otro lugar del mundo", dijo, al responder a una pregunta acerca de la posibilidad de ampliar el aeropuerto barcelonés de El Prat. Y en efecto, los aviones no pasan por encima de casa de Messi. Pero, ¿cuál es el motivo?

Gizmodo revela los motivos de este hecho, si bien en realidad, no tiene tanto que ver con el jugador como con la zona en la que vive. Messi reside en Gavá, a 25 km del centro de la ciudad condal y a unos 10 de El Prat, en una zona protegida donde existe una restricción ambiental que impide que los aviones pasan por encima. El sonido de los aviones perturbaría la vida salvaje de la zona, por lo que estos deben desviarse por el mar.

Esto ocurre también en zonas donde hay patrimonio histórico, regiones con conflictos conocidos o en casas históricas. Así, los aviones no pueden sobrevolar el castillo de Windsor, en Inglaterra, ni el Machu Picchu, el Tíbet o el Everest.