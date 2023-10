El método con el que esta chef entrena a concursantes de MasterChef como Lorena Castell o Álvaro Muñoz Escassi

Hay quienes en el mundo de la gastronomía encuentran su vocación y su pasión, para quienes es una vía de escape, y luego están los que, por mucho que intenten esquivarlo, la vida les pone una chaquetilla sí o sí y les coloca delante de los fogones. Porque lo que está hecho para ti, ni aunque te apartes. Y ese es el caso de Mar Orozco, quien no dudó en cambiar el despacho por la cocina para dedicarse a la gastronomía y terminar formando a algunos de los ganadores y aspirantes de MasterChef, el talent show culinario más importante de España.

"Estudié Publicidad y Relaciones Públicas, y era una carrera que me gustaba mucho, pero siempre me había atraído la cocina desde pequeñita. Pasé unos años trabajando en publicidad y marketing y hubo un momento en el que tuve un impas y decidí parar. En ese momento tomé la decisión de buscar qué era lo que más feliz me hacía, así que al final terminé cambiando de profesión y empecé a estudiar en The Cordon Bleu", comenta Mar a modo presentación personal.

Aunque Mar se graduó en cocina por una de las universidades más prestigiosas del mundo tenía claro que su destino no estaba entre los fogones de ningún restaurante, sino disfrutando de cocinar de manera creativa y en libertad. Y divulgando su conocimiento.

"Me atraían muchísimo los servicios a domicilio; más privados, más selectos, que aportaran una experiencia especial al comensal y fueran más íntimos, y empecé como chef a domicilio. Con el transcurso del tiempo me di cuenta de que el cliente se metía mucho en la cocina conmigo y tenían mucha curiosidad porque les explicase muchos de los procesos o de las técnicas, con lo cual vi la posibilidad de impartir cursos de cocina y supe que cada vez hay más gente que quiere aprender en su casa y funciona fenomenal", comenta Orozco sobre el proceso que le llevó a convertirse en formadora de grandes cocineros.

Una formación intensiva y exprés enfocada a MasterChef

Aunque Mar imparte formaciones a cualquiera que quiera ampliar sus habilidades en la cocina sin duda algunos de sus aprendices más especiales son aquellos que llegan buscando un haz de conocimiento antes de embarcarse en la maravillosa aventura que es MasterChef.

Por las cocinas de Mar han pasado ganadores de ediciones pasadas como Miki Nadal y Lorena Castell y aspirantes de la edición en curso como Álvaro Muñoz Escassi o Juan Diosdado.

"Es una formación exprés y muy intensiva. Hacemos formaciones de muchas horas muchos días a la semana y trato de concentrar todos los conocimientos. Siempre les tengo que formar de base porque aunque alguno tenga más mano en la cocina al final vienen sin conocimiento culinario, entonces partimos de la base para que controlen todas las elaboraciones bien y conozcan todo el producto posible".

"Intento que sea muy intenso y abarcar todo para que estén muy preparados"

Cada formación es personalizada a las necesidades del alumno. "Miki Nadal me contactó por ejemplo un mes antes de entrar al programa y con él hice una formación muy intensa desde entonces, pero luego les acompaño a lo largo de todo el programa. Lorena Castell por ejemplo estaba hasta arriba de trabajo y tenía muchísimo lío por lo que pude trabajar con ella solo una semana antes, entonces… depende de sus posibilidades, pero intento que sea muy intenso y abarcar todo para que estén muy preparados", comenta Mar al respecto.

Si eres de los que no se pierde MasterChef ninguna semana seguramente a ti también te esté sorprendiendo el poco tiempo en el que estos aspirantes consiguen absorber tal cantidad de conocimiento y es que, tal y como explica Mar, en sus cursos también hay una parte teórica: "Como sé que ellos tienen poco tiempo les paso apuntes de todo lo que les he ido enseñando, como procesos y técnicas, para que sepan qué es una brunoise… ellos estudian mucho luego en casa las temperaturas, las cantidades… pues por ejemplo para hacer una bechamel, las temperaturas para fundir chocolate… esas cositas".

"Aparte de que memoricen ciertas cosas quiero que entiendan el porqué, que encuentren la lógica si luego tienen que aplicarlo a productos que son similares puedan utilizarlo bien. Por ejemplo si han trabajado conmigo una merluza y saben que necesita pocos minutos de cocción pues que lo apliquen a productos similares, que no se bloqueen, que si tienen una lubina trabajen parecido", comenta la chef sobre el método que utiliza para formar grandes cocineros en tiempo récord.

"Quiero entiendan la lógica y sepan aplicarlo, que no se bloqueen"

Tal y como explica Orozco, si hay actitud, la gran parte del trabajo ya está hecha: "Creo que la actitud es básica, y la aptitud se puede aprender. Hay gente que tiene más gusto, más mano o más intuición para la cocina, pero independiente de esto si trabajan duro y son constantes y serios con lo que están haciendo pueden sacar platos maravillosos".

Producto de Almería, técnica de Cordon Bleu y toques de Asia

MasterChef aparte, lo que Mar busca en sus servicios como chef privada es trabajar con la libertad que le apetece en la cocina pero siempre adaptándose a los gustos del comensal.

"Yo tengo técnicas de alta cocina, y mi cocina al final se basa en técnicas avanzadas trabajando el producto de una manera a veces tradicional y a veces de vanguardia tratando el producto con envasados al vacío, con baja temperatura… tengo influencia de mis orígenes de Almería, que trabajo bastante con producto de allí de la huerta o el mar y también con recetas castizas, porque soy mucho de guisos, de sopas castellanas… así que al final intento trabajar el producto respetándolo mucho y aportando un pequeño toque asiático en muchas ocasiones porque es una cocina que me encanta", confiesa la chef sobre el tipo de gastronomía que ofrece.

Aunque dicen que 'el que paga manda', la chef asegura que tiene la suerte de trabajar con clientes que normalmente confían en su criterio y le dejan crear a su gusto: "De cara a los servicios que hago a domicilio me adapto mucho al cliente, porque siempre me gusta personalizarlo un poco y ajustarme a sus gustos y necesidades, pero al final confían mucho en mí y le doy mi toque. La mayoría de las veces me dan libertad para hacer un poco lo que quiero. Hay veces que igual se reúnen un grupo de 8 y les apetece mucho comer arroz, pues les ofrezco varias opciones, le doy mi toque personal, otros quien un menú degustación…. yo les hago una propuesta, ellos eligen y vamos adelante", comenta la chef. Y así ha ido su carrera y van sus pupilos. Siempre para adelante.

