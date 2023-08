Estos son los restaurantes de España en los que la cuenta podría salirte gratis si comes mucho

Como reclamo publicitario parece atractivo y bastante efectivo. Aunque la moda llega desde Estados Unidos, muy aficionados a estas prácticas, también existen restaurantes en España que proponen al comensal una serie de retos que, de superarlos, le permitirán abandonar el local 'de rositas', sin abonar la cuenta. En su mayoría, las propuestas tienen que ver con ingentes cantidades de ingesta, aunque los hay de todo tipo.

La idea es sencilla (no de ejecutar, pero sí de plantear): aceptas comer todo lo que ellos te sirven, y ellos a cambio te ofrecen premios en metálico, inmortalizar el momento con una imagen tuya en el restaurante y, en la mayoría de los casos, que la comanda te salga gratis. Claro, que para acertar el desafío tienes que estar seguro de que tienes el sistema digestivo a prueba de bombas (gastronómicas), porque si no, el precio que no pagas podría salirte caro.

Tres kilos y medio de pizza en Alcalá de Henares

Este local de take away se caracteriza por sus formatos XL. Para promocionarlos, se les ha ocurrido organizar un reto consistente en comer (degustar, dado el tiempo, sería imposible) una pizza de 80 centímetros de diámetro, con sabores a elegir. 'Sabora Pizza' esta ubicada en Alcalá de Henares, Madrid, y entre sus curiosidades destacan la pizza gigante de Chips Ahoy, la BBQ Cream de bacon, pollo y ternera, y la 'De la Casa', con pimiento, cebolla, ternera, champiñones y aceitunas.

Si eres capaz de comerte una pizza de 80 cms de diámetro, no pagas. Getty Images

El desafío de esta peculiar pizzería consiste en comer una mega pizza de 3,5 kg de peso (la masa pesa ya 2 kg) en 45 minutos. ¿Las condiciones para que te salga gratis? Que la caja quede completamente vacía en ese tiempo, que no se puede recalentar en ningún caso, tampoco puede mojarse con ningún líquido ni se añadirán salsas extra. Si te la acabas, te ahorras los 50€ que cuesta. ¡Ah! La bebida es ilimitada para el valiente que se atreva a intentar superar el reto.

Un pepito venezolano gigante con tequeños

Seguimos en la Comunidad de Madrid, concretamente en la localidad de Getafe, y nos trasladamos a Monster Gourmet, un local que, además de sortear a menudo cenas gratis entre quienes visitan el local, propone a quien se atreva comerse un 'pepito venezolano' de 2 kg de peso en 45 minutos de tiempo.

El pepito venezolano del desafío se compone de una barra XXL de pan rellena de ternera, pollo, cerdo, plátano maduro, bacon, cebolla. salsas, patatas paja y queso rallado como topping. Pero aún no termina el reto: deberás comerte también una guarnición compuesta por 5 tequeños y yuca frita.

Ración grande de tequeños venezolanos Pexels

Si confiabas en que con la bebida iría pasando el bocadillo, no te hagas ilusiones, puesto que desde el restaurante venezolano sólo te dejarán tomar un litro de coca-cola. Si lo consigues superar, el súper bocadillo te saldrá gratis… no sabemos si podemos decir lo mismo de la digestión de esa tarde.

Si lo tuyo son las hamburguesas…

El restaurante Singular and Co está en Puerto de Sagunto, Valencia, y su Reto Burger tiene nombre: 'La Bestia Parda'. Para superarlo y que la comida te salga gratis, debes comerte una hamburguesa con queso, patatas, y un kilogramo de carne en su interior. Lo más complicado, en este caso, es la limitación del tiempo establecido en las bases del local, que son sólo 15 minutos.

Este bocadillo XXL puede salirte gratis

Continuando con los reclamos publicitarios que no fallan a la hora de atraer a los más glotones al restaurante, desde Sevilla nos encontramos con el desafío 'Serranito Almudaina', que ofrece un bocadillo de 4 kg de peso.

Los bocadillos, ese bocado tan típico en España. IstockPhotos

La cervecería Almudaina de Las Cabezas de San Juan nos propone comernos un bocadillo de 4 kg a base de pan (obvio), lomo, jamón, pimientos, tomate, lechuga y tortilla. Aparte, nos ofrecen 500 gramos de patatas fritas. Por lo que respecta a la bebida, el máximo es un litro de refresco a elegir por el participante. En este caso, si consigues superarlo, además de que te saldrá gratis, tendrán un premio en metálico de 50 euros. ¿Lo más complicado? Que las bases limitan el tiempo a 20 minutos para completar el reto.

50 croquetas en 40 minutos

Desde Barcelona, Aupa restaurante hace unas croquetas riquísimas, que te propone degustar a lo grande. En total, la oferta consiste en que te comas 50 croquetas caseras variadas (de chistorra, jamón, boletus...) en 40 minutos.

Croquetas con diferentes rellenos PIXABAY / RALFGERVINK

El peso total de este reto ronda los 2 kg, y la bebida de la que puedes 'ayudarte' a conseguirlo esa tu elección y en cantidad ilimitada. Si lo consigues, no tendrás que pagarlas porque te saldrán gratis.

Salchipapas, por si te quedas con hambre

Desde Cádiz, la baguetería El Churrete ha lanzado un reto de lo más consistente. Los tradicionales bocadillos variados que tanto se consumen en España, en sesión doble y con 'bola extra'.

Desde el bar, se propone el reto de comer dos bocadillos gigantes, uno a base de lechuga, tomate, mayonesa, pollo empanado y tortilla de patatas, y el segundo con salchichas, bacon, huevo, queso fundido, patatas fritas y salsa gaucha. La ración de salchipapas que te ponen junto a los dos bocadillos es de obligada resolución para conseguir el desafío y no pagar nada de la comanda.

Por lo que respecta a la bebida, en este caso la propuesta es ilimitada y a elección del concursante. Si lo consigues, además de salir 'de rositas' podrás hacerte una foto para la posteridad, que no es un reto para que quede en el olvido.

