Los bocadillos con los nombres más curiosos de España: del 'matrimonio' a la 'reverencia'

Se podría decir que el bocadillo es uno de los platos más versátiles a lo largo y ancho del mundo, y es que se trata de un plato sencillo de preparar, económico, fácil de transportar y de comer en cualquier lugar.

Desde los bocadillos del recreo del colegio a los que te preparas como una cena improvisada al llegar de trabajar, pasando por esos de vuelta de fiesta que saben a gloria, el bocadillo es un plato fundamental a lo largo de nuestra vida.

Sobre bocadillos no hay nada escrito, pudiendo añadir cualquier ingrediente que se nos ocurra y que se adapte a nuestros gustos y preferencias, aunque dependiendo de la región del país donde nos encontremos nos podemos encontrar algunos emparedados de lo más populares. Toma nota de cuáles son los bocadillos con los nombres más curiosos y cómo prepararlos.

El matrimonio

Se trata de un bocadillo elaborado a base de pescado y, en su versión original, con pan recién hecho. Para preparar este bocadillo que solo con el nombre nos compromete, solo necesitamos el pan, boquerones en vinagre aliñados con ajo y perejil, y anchoas.

Blanco y Negro, un bar de Logroño, es uno de los locales donde comer un mejor matrimonio, donde lo podemos encontrar además con pimiento verde frito. Todo un manjar.

Campero

Si has pasado por Málaga y no te has comido un campero, no has saboreado la ciudad como se merece. Se trata de uno de esos bocadillos que nos arreglan la comida y que presumen de tener un buen tamaño.

En un pan de tamaño generoso ponemos dos hojas de lechuga, tres rodajas de tomate natural, jamón cocido en lonchas, queso cheddar y mayonesa. En algunas versiones podemos encontrarlo también con mostaza.

Reverencia

Este bocadillo de origen gaditano presume de ser deliciosamente chorrenate, por lo que es imposible no mancharse al comerlo si no hacemos una reverencia.

Se elabora con carne mechada y una rodaja de tomate generosa con sal entre dos rebanadas de pan. Una receta sencilla pero deliciosa.

Pata de Telde

Es el bocadillo más emblemático de Yazmina, un bar de la localidad canaria de Telde -Gran Canaria-. Bueno, no es el más emblemático, de hecho es el único que preparan y se ha convertido en un auténtico reclamo de la isla.

Se prepara con pata de cerdo cocinada durante 12 horas a fuego lento que se corta en lonchas que se pone entre dos rebanadas de pan de hogaza con queso.