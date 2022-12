El método correcto para recalentar una pizza: ni sartén ni horno convencional

Pocas cosas más agradecidas que llegar a casa y encontrarnos sobras de comida lista para devorar, aunque claro, la cosa mejora notablemente si lo que nos espera son sobras de pizza.

Solamente el término ya nos pone el estómago contento. Ya sea al estilo napolitano, al romano, al estilo Chicago, pizzas casera, pizza congelada... Vale que niveles de pizzas hay muchos, aunque recalentadas y cuando el hambre aprieta cualquiera de ellas nos puede parecer magia.

Cierto es que al meter la pizza fría en el microondas el resultado que terminamos encontrándonos es una masa gomosa lejos de lo que hemos comido el día anterior, por lo que si quieres elevar esas sobras al nivel más óptimo, tendremos que tener claro qué electrodoméstico utilizar.

Mircroondas, sartén, horno, freidora de aire o incluso hasta gofrera hemos visto por redes sociales como método para calentar la pizza. ¿Cuál será el más óptimo?

El mejor resultado

Una de las primeras opciones que se nos puede venir a la mente como alternativa al microondas son las sartenes de hierro fundido, el método que según muchos pizzeros es el más adecuado. Para conseguir un mejor resultado, lo ideal es echar a la sartén, además de la porción de pizza, una cucharadita de agua para crear vapor y taparlo. Lo complicado de este método es que al agua no debe tocar la pizza, por lo que si no tienes mucha maña, no es el método ideal.

Otra de las opciones que probablemente ya te has encontrado por TikTok es la de la gofrera, aunque es un método que ya directamente debemos descartar si solo tenemos una porción de pizza. Se trata de poner dos porciones de pizza, una contra otra, con el queso hacia dentro y calentarlo en la gofrera. De esta manera conseguirás una especie de calzone.

En cuanto al horno convencional, el resultado puede ser bastante óptimo, aunque precalentar el horno y esperar a que coja la temperatura idónea no es, ni demasiado rápido ni demasiado económico si solo vamos a calentar una porción.

La mejor solución para recalentar esos trozos de pizza que nos sobran es el horno tostador ya que es de menor tamaño que el horno convencional, por lo que se caliente más rápido y es más económico. Vamos a conseguir una masa crujiente y un queso bien fundido.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.