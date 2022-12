La receta que Martín Berasategui le dedica a San Sebastián elaborada con el txakolí de Arguiñano

Se podría decir que gastronómicamente, Martín Berasategui ya lo ha conseguido todo. El donostiarra es el chef con más estrellas Michelín en España y el que más acumula en una sola guía, aunque asegura que sigue siendo un eterno aprendiz y que, 48 años después de empezar en el mundo de la gastronomía, tiene más 'garrote' que cuando tenía 15 años.

"Yo cuando empecé no tenía ni idea, pero no quería defraudar a mis abuelos y a mis padres, y fui el más luchador que te puedas encontrar nunca. Solamente por hacer feliz a mi familia yo ya tenía una carga de garrote increíble. No puedes encontrarte una persona que esté más motivado que yo", confiesa el chef, que mantiene la ilusión intacta tantos años después de empezar.

Berasategui asegura que él es hijo de un mercado y que sigue siendo el mismo Martintxo que se perdía por la parte vieja de San Sebastián cuando apenas era un chaval, y que de todas sus recetas, las que más cariño tiene no son las más mejores técnicamente hablando, sino aquellas que se concibieron como un homenaje.

Una receta de San Sebastián

"Yo nazco en la parte vieja de San Sebastián, y alrededor tengo mar, y hay pescadores, y si te tengo que decir qué es San Sebastián para mí, es ver amanecer desde el faro, o un atardecer desde el parque María Cristina, o en un atardecer la llegada de los barcos pesqueros, perderte por las calles de la parte vieja donde yo nací, ver los parques, ver las ferias… tantas y tantas cosas que te puedo decir en San Sebastián… Yo cada vez que tengo que dar una receta, nunca digo la mejor receta que he creado", asegura el chef emocionado hablando de sus raíces y de la ciudad donde se crió.

Según asegura el chef, los mejores momentos de su vida fueron cuando en 2005 le concedieron el Tambor de Oro de San Sebastián: "Cuando recibí el Tambor de Oro se me ocurrió regalar una receta a la ciudad, que la puedes hacer en cualquier sociedad gastronómica o en casa. Es una gran receta doméstica creada por un cocinero que se ha dejado la vida, y cree las kokotxas de bacalao con berberechos al txakolí K5, de mi amigo Karlos Arguiñano, y es una super receta que la puede hacer el que no le gusta cocinar. Y luego para los chiflados como yo ya les hago locuras", asegura un agradecido Martín Berasategui.

