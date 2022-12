Descubren el motivo genético por el que tendemos a comer alimentos grasos y azucarados

Investigadores de la Universidad Metropolitana de Osaka (Japón) han descubierto un gen, denominado CREB-Regulated Transcription Coactivator 1 (CRTC1), que está relacionado con la obesidad.

Según sus hallazgos en ratones, publicados en la revista científica 'FASEB Journal', cuando se suprime el CRTC1 en ratones, se vuelven obesos, lo que indica que el funcionamiento del CRTC1 suprime la obesidad.

Neuronas específicas para suprimir la obesidad



Sin embargo, dado que CRTC1 se expresa en todas las neuronas del cerebro, las neuronas específicas responsables de suprimir la obesidad y el mecanismo presente en esas neuronas seguían siendo desconocidos.

Los alimentos hipercalóricos (con alto contenido en grasa, aceite y azúcar) pueden tener buen sabor, pero a menudo provocan comer en exceso, lo que conduce a la obesidad y a graves problemas de salud. Pero, ¿Qué estimula al cerebro a comer en exceso? Esta es la pregunta que se hicieron estos investigadores japoneses.

Para dilucidar el mecanismo por el que la CRTC1 suprime la obesidad, un grupo de investigación dirigido por Shigenobu Matsumura, de la Escuela de Postgrado de Vida Humana y Ecología de la Universidad Metropolitana de Osaka, se centró en las neuronas que expresan el receptor de melanocortina-4 (MC4R).

Comer en exceso podría tener causa genética

Los investigadores partieron de la hipótesis de que la expresión de CRTC1 en las neuronas que expresan MC4R suprimía la obesidad porque se sabe que las mutaciones en el gen MC4R causan obesidad.

En consecuencia, crearon una cepa de ratones que expresa CRTC1 con normalidad, excepto en las neuronas que expresan MC4R, donde está bloqueada, para examinar el efecto que la pérdida de CRTC1 en esas neuronas tenía sobre la obesidad y la diabetes.

Cuando se les alimentó con una dieta estándar, los ratones sin CRTC1 en las neuronas que expresan MC4R no mostraron cambios en el peso corporal en comparación con los ratones de control. Sin embargo, cuando los ratones deficientes en CRTC1 se criaron con una dieta rica en grasas, comieron en exceso, se volvieron significativamente más obesos que los ratones de control y desarrollaron diabetes.

"Este estudio ha revelado el papel que desempeña el gen CRTC1 en el cerebro y parte del mecanismo que nos impide comer en exceso alimentos hipercalóricos, grasos y azucarados. Esperamos que esto nos lleve a comprender mejor las causas de que la gente coma en exceso", ha comentado el profesor Matsumura.

