El menú degustación más barato de España de un restaurante Michelin está a solo 25 kilómetros de Madrid

No cabe duda de que comer en un restaurante de España galardonado con una o más Estrellas Michelin no está al alcance de todos los bolsillos, y no es de extrañar. Por ejemplo, en el caso de querer degustar el menú degustación de 'La cocina de los cerdos voladores', del reputado chef David Muñoz, subió un 46% en menos de un año. En concreto, pasó de 250 euros a 365. En cualquier caso, esta polémica decisión fue justificada por el cocinero madrileño asegurando que favorecía que su restaurante fuera "sostenible" y a "poder mejorar las condiciones de sus empleados", lo que permitiría evitar los dobles turnos de sus trabajadores.

Algo parecido ocurre con Aponiente, el restaurante del chef andaluz Ángel León, localizado en un enclave único del Puerto de Santa María. Si bien hasta hace poco servía su menú degustación por 215 euros, lo que lo convertía en uno de los más baratos, en 2023, el precio del 'Menú Planeta Aqua' ha aumentado en un 25%. Por lo tanto, su coste es ahora de 270 euros y está compuesto por 17 platos cuya temática gira en torno al rededor del agua. Justo en este caso, la experiencia gastronómica dura unas tres horas, dependiendo del ritmo que el comensal vaya marcando. A todo ello hay que sumarle la degustación del vino, lo que se conoce como maridaje, con un precio de unos 125 euros.

Sin embargo, hay otras opciones gastronómicas más económicas, incluso en enclaves de la talla de Ibiza. Este es el caso, por poner un ejemplo, del exclusivo menú degustación de Martín Berasategui, capitaneado por el joven chef cordobés Paco Budia, cuyo nombre responde al 'Viaje de Martín', con un coste de 175 euros, dividido en once pases y está compuesto por alguno de los clásicos de Berasategui que le han reportado fama mundial como la 'tortilla líquida de jamón' o 'la trufa con tembloroso de setas fermentadas y berza'.

El restaurante Michelin más barato de España: alta cocina madrileña



El cocinero Iván Muñoz se hace dueño del rico recetario clásico madrileño en su restaurante Chirón, en Valdemoro, a solo 25 kilómetros de la capital española, con varios menú degustación, uno de ellos con un precio de 32 euros. El madrileño, cuyo origen familiar se remonta a una generación de hosteleros de Aranjuez, le da una vuelta de tuerca con platos tan castizos como los callos, las croquetas de cocido o los soldaditos de Pavía se convierten en sus manos en recetas innovadoras con presentaciones contemporáneas.

Por ejemplo, el Menú Ejecutivo, por 32 euros, se compone de los siguientes platos:

Aperitivos de bienvenida.

Aceites de Madrid y pan artesano.

Yogur de morcilla.

Entrante.

Pescado.

Arroz socarrat de Navaja y alioli (opcional con suplemento 11 euros).

Carne.

Postre.

Dulce final.

En cualquier caso, cabe destacar que también se pueden deleitar el paladar con otros menú más elaborados, como es el caso del Menú Degustación Tajo, por 110 euros, con suculentas recetas como las croqueta melosa de jamón Ibérico o el cocido madrileño. Además, incluye el mítico arroz socarrat de vieira y alioli, una de sus grandes especialidades.

