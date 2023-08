El nuevo vino espumoso de Mercadona cuyas finas burbujas rosadas invitan a pecar junto al postre

Lo nuevo para el paladar bajo la marca de la cadena de supermercados de origen valenciano dará que hablar y es que, su particular e intensa tonalidad rosada invita a pecar, más allá de no dejar indiferente a nadie, aunque no es lo único por lo que sorprende a más de uno (y de una, claro). Mercadona hace las delicias vinícolas de este verano con un nuevo vino espumoso, bajo el título 'Sílaba frizzante', embotellado por Vicente Gandía, una bodega que precisamente también es valenciana y cuenta con más de 130 años de historia. Ahí es nada.

Vino rosado espumoso Sílaba frizzante Mercadona

Si por algo se caracteriza lo último de Hacendado es por sus burbujas con delicados toques rosas con una graduación alcohólica de 7,5%, que se van concentrando a medida que se echa en la copa, lo que lo hace perfecto para las comidas veraniegas de al mediodía o para tomar en buena compañía, perfectamente, en una velada a la noche. Pero, sin lugar a dudas, además de por su rico sabor, también sorprende por estar al alcance de todos los bolsillos y es que su precio es de 2,75 euros.

El particular vino frizzante de Mercadona por menos de 3 euros

Llegados a este punto, no cabe duda de que una de las preguntas más frecuentes tienen que ver con su tono rosado. Pues bien, lo cierto es que coge su tonalidad, a grandes rasgos, porque procede de uvas tintas que han tenido poca maceración. Dicho sea de paso, según el tiempo que esté bajo ese proceso, alcanzará un tono u otro. En resumidas cuentas, a menor tiempo, más tenues y blanquecinos, y, a mayor maceración, tirará más al púrpura.

Por otra parte, en cuanto a cómo acompañarlo, lo recomendable es seguir las instrucciones del embotellado, en el que se refleja que combina a la perfección con pastas, arroces de pescados, mariscos y pollo, ensaladas y aperitivos.

¿Con qué vino se acompañan los postres?

Lo básico a la hora de combinar un postre con un vino es tener en cuenta qué tipo de postre vamos a tomar y la cantidad de azúcar que contiene. La norma recomienda que el vino que acompaña sea igual o un poco más dulce que el postre. No obstante, hay más pautas que conviene tener en cuenta. En cualquier caso, las burbujas valen para cualquier postre.

Es decir, el champán, el cava y los vinos espumosos son tan versátiles que combinan con todo tipo de postre, desde frutas a helados, pasando por tartas o chocolates. Eso sí, es importante saber que el carbónico ayuda a rebajar el azúcar de un postre. Desde Bodegas Franco-Españolas recomiendan tener en cuenta los siguientes tres puntos:

La intensidad de los sabores: Si los sabores del postre son fuertes, deben ir acompañados de un vino de similar intensidad.

Si los sabores del postre son fuertes, deben ir acompañados de un vino de similar intensidad. La acidez: Los vinos con una acidez elevada suelen ir muy bien con postres a base de frutas de acidez natural.

Los vinos con una acidez elevada suelen ir muy bien con postres a base de frutas de acidez natural. El dulzor del vino: Buscamos que los azúcares en el vino complementen, equilibren o potencien el postre. La corriente clásica del maridaje propone que el dulzor del vino debe ser igual o superior al del plato que acompaña.

