Las 10 coctelerías afterwork de Madrid que deberías conocer

Aunque se trata de una costumbre que va extendiéndose por toda España, hoy vamos a presentaros las 10 coctelerías más apetecibles de Madrid, lugares especiales siempre en los que organizar una reunión afterwork o una cita con amigos, donde charlar con calma y disfrutar de la imaginación del barman.

Hoy en día, las coctelerías más top no se limitan a ser un bar con la luz más o menos tenue, asientos cómodos en los que pasar la tarde y mezclas más menos clásicas como el mojito, el Bloody Mary o el Margarita. Las coctelerías, ahora, van mucho más allá, y en ellas 'suceden cosas' sorprendentes siempre. Por eso, hemos seleccionado los 10 locales imprescindibles de la capital, que no puedes perderte.

1. Padrino Cocktail Bar, antigua librería reconvertida

Situado en el acogedor Only You Boutique Hotel (calle Barquillo, 21), Padrino es un espacio desenfadado con una potente oferta de coctelería emocional. El local ocupa una antigua librería de 1915, que ofrece la posibilidad de crear experiencias únicas para los clientes, al que se puede acceder aunque no estés alojado en el hotel.

Padrino ocupa el lugar de una antigua librería. @tonyespniosaig

Los cócteles de autor de Padrino ponen en valor que esta mezcla de bebidas que se ha puesto tan de moda es mucho más que 'tomar una copa'. Además, es apto para cualquier plan de picoteo en pleno centro de la ciudad.

Cuatro propuestas de coctelería emocional de Padrino Cocktail Bar. @tonyespniosaig

Entre sus best-seller destacan el Penthouse Sky (mezcal infusionado con frambuesa, italicus, cointreau, zumo de piña, zumo de limón, sirope y bitter de cacao) o el Padrino 5.0 (Bourbon, Jerez, fruta de la pasión, zumo de lima, sirope, tinto español y textura).

2. LOVO Bar, el arte de romper moldes

Inspirado en la bailarina Josephine Baker y en los alocados y clandestinos bares de los años 20, LOVO conquista cada noche el madrileño Barrio de Las Letras (calle Echegaray, 20) entre terciopelos rojos y azules, música 'disfrutona' y la mismísima Josephine Baker que se aparece en cuerpo y alma en el local.

Sala privada de la planta baja de LOVO Bar. L.O.

Distribuido en dos plantas, con diversas salas privadas, este local ofrece una amplia carta de combinados que van cambiando con las temporadas. También cuenta con una propuesta gastro exquisita de ‘placeres’ sólidos, emplatados de una manera absolutamente original.

Cóctel de LOVO Bar. L.O.

3. Dry Martini. The Bar, elegancia y tradición

Como su propio nombre indica, el Dry Martini (en dos versiones, tradicional y cool) es el rey de la carta de esta coctelería del bartender y empresario barcelonés Javier de las Muelas.

Dry Martini The Bar, un lugar ecléctico en la emblemática Casa Gallardo. D.M.

En el local de la calle Ferraz, 2 (edificio Casa Gallardo), hay dos protagonistas indiscutibles: la barra, de diez metros y con acabado en laca negra, y el exclusivo Salón Marie Brizard. Destaca la mezcla de su decoración, entre el aire de las coctelerías de siempre y un toque transgresor muy especial.

Cóctel Lost in Translation de Dry Martini.The Bar. Jordi Poch

Su carta de cócteles es una oda a los tragos clásicos, pero deja hueco para las vanguardias líquidas (Excentrics & Signature Cocktails), las mezclas sin alcohol y los destilados más exclusivos.

4. Salvadora Brown, club nocturno con ocio diferente

Un buen trago y buena música 'a todo confort', como dicen ellos, forman el tándem perfecto en la coctelería Salvadora Brown, que acaba de nacer con la intención de agitar la noche madrileña.

Salvaora Brown, nuevo local en Chueca. S.B.

Situada en la calle Barbieri, 10, en pleno barrio de Chueca, este lugar emula a los clubs nocturnos castizos de siempre, con una programación de ocio que cambia cada semana y con la que pretenden albergar disciplinas como el techno, el flamenco (ocupa el local que fue tablao flamenco de Manolo Caracol), jam sessions o teatro.

5. Calle 365, un viaje por la India

Cada año, este emblemático y divertido local de la calle Echegaray, 18 cambia de destino (que no se desvela hasta el día concreto de la inauguración 'anual'), y todo él nos transporta al lugar elegido. De momento, este año es la India, y la iconografía dedicada a este país sorprende desde que traspasamos la puerta.

Calle 365 cambia cada año de decoración, en función del país al que está dedicado. Ahora, es la India. Mario Gómez

Por lo que respecta a su carta de cócteles, la palabra que mejor los define es 'original', con sabores sorprendentes. ¿Un ejemplo? Su Dragón, a base de ginebra, fino sherry, cítricos, fruta de la pasión, mango, cava, sirope de piña y salvia. Imprescindible si te gustan las sorpresas.

6. Bakan, mexicano de raíz embajador del mejor mezcal

Este restaurante de cocina mexicana de raíz situado frente a la Puerta de Alcalá, cuenta con una propuesta de coctelería elaborada a base de más de 250 mezcales y tequilas. En su carta líquida hay 18 cócteles, entre los que destacan 7 tipos de Margaritas diferentes (la clásica, y de mango, maracuyá, tamarindo…)

Bakan, restaurante y cocteleria mexicana con 250 referencias de tequila y mezcal. BK

Nada desdeñables son sus cócteles la Rosa del Desierto (mezcal del desierto, zumo de piña, de lima, agave y menta) o la Paloma (con mezcal o tequila, zumo de lima y Thomas Henry Pomelo).

En Bakan preparan hasta 7 Margaritas diferentes. BK

El local cuenta con una triple propuesta de micheladas, y una cocina mexicana con platos tradicionales que viajan en el tiempo desde los pueblos, mercados y comunidades de aquel país. Sus tres ejes gastronómicos son el maíz criollo (azul chalqueño cremoso), los asados a la leña y los mezcales y tequilas.

7. El Coleccionista, tragos entre obras de arte

En el Paseo de la Castellana, 52, El Coleccionista es un lugar en el que el arte cobra vida a través de su oferta líquida, en un local que mezcla sofisticación y desenfado. En él, pasado, presente y futuro se unen para crear una experiencia única que permita disfrutar de lo efímero del tiempo, con un enfoque puramente artístico.

Salón de El Coleccionista. Javier Peñas

¿Su aportación extraordinaria? la posibilidad no sólo de beber auténticas obras de arte, sino también de adquirir objetos de colección.

Cóctel Efímero de El Coleccionista. J.P.

La propuesta coctelera de El Coleccionista son mezclas elaboradas con técnicas que van desde las redestilaciones hasta las fermentaciones, centrifugados, ultrasonidos, desalcoholización, trampantojos o texturas. Por lo que respecta a su propuesta gastronómica, con un papel complementario, cuenta con una pequeña selección que incluye algunos de los platos y snacks icónicos del chef Dani García.

8. Kikubari, tapas y tragos desde Japón

En el corazón del Barrio de Salamanca (calle Lagasca, 38), abre sus puertas Kabuki Madrid, con el chef mexicano Alejandro Durán al frente. A esta propuesta gastronómica se suma Kikubari, un sofisticado bar de coctelería y carta corta para disfrutar de los mejores nigiris y tapas japonesas maridadas con cócteles sorprendentes.

Barra del restaurante Kabuki Madrid. JA Aparicio

De la mano del joven bartender Julián Gómez, Kikubari aspira a convertirse en el templo de la coctelería en horario ininterrumpido desde el mediodía hasta las dos de la madrugada.

Kabuki, el mejor lugar para maridar un gran cóctel con sushi. JA Aparicio

A su oferta de cócteles clásicos se unen el sake, el umeshu, los whisky japoneses, el té matcha, el yuzu y otros ingredientes genuinos. Desenfado y glamour donde picotear y beber rico.

9. El Patio de MamaQuilla, tragos viajeros y canallas

Daniel Font, head bartender, es el autor de 11 cócteles sorprendentes, de sello latino, con los que recorrer Santo Domingo, San Juan, Jalisco o La Habana. Recetas frutales, cítricas, tropicales y picantes, a base de ron, tequilas y mezcales, y toques de açai o el tomate de árbol.

El Patio, la coctelería del restaurante latino MamaQuilla. P.Q.

En la calle José Abascal, 61, y nada más entrar en el restaurante MamaQuilla, nos topamos con esta coctelería divertida, apta para los espíritus latinos más disfrutones. Además, los martes acoge sesiones de guest bartending, en las que destacados cocteleros nacionales e internacionales deleitarán a los asistentes con originales creaciones efímeras.

Cóctel Santo Domingo de El Patio. P.Q.

10. Rosi La Loca, pura fantasía también en los tragos

A escasos 100 metros de la madrileña Puerta del Sol (calle de Cádiz, 4) nos topamos con un local pequeño pero que nos atrapa en su excentricidad desde el minuto uno. Su nombre nos da casi todas las pistas: Rosi La Loca.

Rosi La Loca, un local pequeñito lleno de fantasía. Mario Gómez

Probablemente el restaurante más excéntrico y psicodélico de Madrid, ese que te hace sentirte como Alicia en el país de las maravillas, es un lugar al mismo tiempo acogedor. Los camareros desfilan con piezas únicas de vajilla entre sus manos, y el colofón lo ponen sus inimitables (se los fabrican en exclusiva a ellos) vasos de cóctel.

La vajilla en Rosi La Loca es hecha a mano exclusivamente para el local. Mario Gómez

Una decoración que es pura fantasía, para un restaurante informal y muy rico, en el que los cócteles diferentes rematan la fabulosa experiencia.

