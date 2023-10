Cuánto cuesta el menú de Disfrutar, el restaurante de los recién coronados mejores chefs del España

De un tiempo a esta parte el restaurante barcelonés Disfrutar no deja de acaparar titulares, y todos para bien. Este restaurante con dos Estrellas Michelin coronó como el mejor restaurante de España según The World's 50 Best Restaurants en 2023, de Europa, y la noche del pasado martes 3 de octubre, además sus tres chefs, Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, la Real Academia de Gastronomía les nombraba los mejores jefes de cocina de nuestro país.

"El restaurante Disfrutar, abierto desde diciembre de 2014, nace después de años de trabajo intenso en elBulli, donde Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch se conocieron y formaron profesionalmente, y después de afianzar el trabajo hecho en Compartir inaugurado en abril de 2012 en Cadaqués", explica su historia el biestrellado restaurante a través de su página web.

La propuesta gastronómica de Disfrutar

En Disfrutar presumen de tener una cocina vanguardista "donde los platos destacan por su gran personalidad, marcadamente mediterránea" que se basa en su menú degustación.

Los dos menús que el restaurante de Barcelona ofrece son, el menú Disfrutar Classic, compuesto por creaciones que se han convertido en auténticos clásicos de la casa por un precio de 255 €, o el Disfrutar Festival, un menú compuesto por elaboraciones creadas durante la vigente temporada que tiene el mismo precio.

Para ocasiones aún más especiales, si puede ser, también podemos optar por el Menú Especial Table M#01 La Mesa "Viva". Tal y como explican, se trata de una propuesta que nace fruto de la iniciativa de la diseñadora de interiores Merche Alcalà y con la cual han trabajado Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas para poder ofrecer una experiencia totalmente diferente y novedosa.

"La mesa “viva” está ubicada en la cocina de I+D del restaurante, en la planta -1 del local y solamente puede realizarse en este espacio". Este menú está pensado para un mínimo de una persona y un máximo de seis. En el caso de que lo disfruta solo una persona, el precio sería de 1000 €, y según el número de comensales el precio va disminuyendo hasta los 350 € por persona suponiendo que sean seis comensales.

Los maridajes en Disfrutar

No podemos concebir una cocina de la altura de Disfrutar sin un maridaje de categoría donde nos ofrecen dos opciones diferentes que se adecuan a todos los gustos.

La primera opción es Maridaje Disfrutar y se trata de una selección de los vinos más adecuados para acompañar tanto el menú degustación Disfrutar Clasic como Disfrutar Festival. Tiene un precio de 125 €.

El segundo es Maridaje Semi-desalcoholizado para aquellos que quieren vivir una experiencia con un maridaje diferente de vinos con un porcentaje muy reducido de alcohol. "Procesado artesanalmente y siguiendo un proceso natural, de forma que se conservan las mismas características organolépticas y la complejidad de cada vino", comentan sobre este maridaje que tiene un precio de 145 €.

