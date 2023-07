Estos son los 12 restaurantes de moda en Barcelona en los que te costará encontrar mesa

Todos estamos de acuerdo en que la oferta gastronómica en España y, más concretamente, en Barcelona es muy grande, y hay restaurantes para todos los gustos y de todas las cocinas del mundo. Aun así, y a pesar de que los precios se han disparado, cuando un local se pone de moda es muy posible que resulte complicado hacer una reserva.

En este reportaje hemos elaborado una relación de los establecimientos más demandados de la ciudad, por si tenías previsto ir a comer. Si es así, tómate tu tiempo y ten paciencia, porque la espera puede durar incluso meses. Si no pensabas hacerlo… ¡Te van a entrar muchas ganas!

1-Cadaqués y el viento de la Tramontana

La especialidad de Cadaqués son los arroces cocinados en la parrilla CQ.

Este restaurante del Carrer de la Reina Cristina 6 propone una inmersión gastronómica en la tradición milenaria de la cocina mediterránea. Mar, montaña y huerta se funden en un nuevo espacio que apuesta por las recetas tradicionales, los productos de proximidad y un formato rompedor. Arroces cocinados a la parrilla a fuego vivo, productos de la huerta mediterránea, carnes de proximidad, y pescados de la lonja preparados al momento por los cocineros son sus apuestas más interesantes. Su carta se adapta a los productos de temporada.

2- IKOYA, cultura nipona

Restaurante IKOYA Izakaya I.I.

Hideki Matsuhisa e Iñaki López de Viñaspre, entusiastas empedernidos del producto de mercado, se han embarcado en uno de los proyectos más emocionales y gastronómicos, convirtiendo su IKOYA Izakaya de la avenida de Francesc Cambó en el nuevo 'place to be' de la capital catalana. Perfecto para los amantes de la cultura nipona que quieren dejarse seducir por una cocina de raíz, adaptada a los nuevos conceptos, con un fuerte compromiso por la pureza del producto.

El ambiente y la estética corresponden a un típico izakaya de Tokio. Muy destacable en este restaurante es la mítica parrilla de carbón nipona al más puro estilo de las tabernas de Tokio. Si consigues mesa, tendrás una minuciosa selección de sashimis, nigiris, hosomakis y uramakis, así como diversos tipos de ramen, platillos de carne y pescado, y algunas sorpresas más. ¡Pide su carta de sakes artesanales!

3- Can Pizza, un nombre inequívoco

En Can Pizza se hace 'La Mejor Pizza de España de estilo libre' C.P.

Con cuatro establecimientos en Barcelona, Can Pizza nació en 2014 por la unión de Isaac Aliaga, los hermanos Max y Stefano Colombo, y Lolo Lorenzo. Hoy es el gran templo de culto de la pizza. El recetario de Can Pizza es atrevido, y apuesta por la elaboración artesanal del plato genuinamente italiano, con un toque moderno, fresco y juvenil. Entre su propuesta está la pizza Jerry Tomate, galardonada como 'La Mejor Pizza de España de estilo libre' en la última edición de Madrid Fusión.

4- COYA, cocina peruana de altura

Restaurante peruano COYA C.Y.

Situado en una ubicación privilegiada, en el emblemático hotel W Barcelona, COYA está abierto para almuerzos y cenas y nos trae una experiencia culinaria peruana a tener muy en cuenta. Cocina peruana fusión, innovadoras creaciones de pisco, eventos culturales, exposiciones de arte estacionales y fiestas inolvidables al ritmo de COYA Music.

COYA ofrece una experiencia sensorial completa BEN CARPENTER

En cuanto al menú, podrás elegir entre una gran variedad de platos, entre los que destacan ceviches de marisco, tirados y tatakis, anticuchos (brochetas marinadas a la parrilla de carbón) y platos de autor como el bife Angosto Wagyu o Pato Laqueado. Una experiencia sensorial completa y una decoración única de elementos latinoamericanos y mediterráneos harán las delicias de quienes consigan mesa.

5- Tamae, viaje por el continente asiático

En el restaurante Tamae sólo hay 8 plazas para comer 'in situ' GL.

Tamae es el nuevo templo de la comida asiática en Barcelona. Detrás hay dos cocineros capitales, dos ex jefes de cocina de elBulli: Eugeni de Diego (que también está detrás de Lombo) y Albert Raurich (del restaurante Dos Palillos). Juntos han creado este nuevo concepto ubicado en calle Casanova 262 y ofrecen una versión de la comida asiática más apta para el take away. Bajo un concepto de cocina abierta y una barra con solo ocho plazas para comer in situ, proponen comida con la que podrás viajar a través del paladar con propuestas como sus nigiris XL, su bao de tartar de ternera y huevo frito o sus dumplings mar y montaña.

Al ser un local ubicado al centro de la ciudad y con pocas plazas es muy complicado conseguir mesa, por eso siempre puedes pedir su carta a domicilio a través de Glovo y disfrutar de todo su buen hacer en casa.

6- Isabella's, a la italiana

Restaurante Isabella's IB.

Si quieres disfrutar de una buena cena a la italiana con amigos, buen ambiente y buen comer, Isabella’s es tu sitio. Ubicado en la zona alta de la ciudad, forma parte de uno de los grupos de restauración más de moda de Barcelona. Entre sus grandes éxitos se encuentran la tagliata de solomillo con parmesano, sus croquetas de gorgonzola o los paccheri al pomodoro. Por supuesto, como cualquier otro italiano, encontramos pizzas y pasta al más puro estilo italiano.

Si no reservas es difícil encontrar mesa, especialmente si buscas cenar de jueves a domingo. Por eso, tienes la opción delivery con Glovo en caso de no haber tenido suerte.

7- Tragaluz, en Negro y Rojo

El local Negro y Rojo de Tragaluz ofrece un concepto dual único TBN

Ubicado en la Diagonal de Barcelona, fue uno de los primeros restaurantes del grupo Tragaluz. Aunque lleve años abierto, es uno de los restaurantes más de moda de la ciudad gracias a su particular concepto. En el piso de abajo del establecimiento encontramos el Rojo, con cocina oriental con vocación de ser un espacio íntimo y relajado; mientras que en el piso de arriba encontramos en Negro con un amplio espacio y cocina abierta donde ofrecen comida mediterránea.

8- Le Méridien, experiencia de lujo

Ensalada Au Soleil de melocotón a la parrilla y tomate kumato, cebolla encurtida y nueces garrapiñadas HLM

El Hotel Le Méridien Barcelona presenta los nuevos platos que protagonizan la carta de CentOnze, con productos de temporada y muy veraniegos. La experiencia que ofrece es de auténtico lujo, con actividades, habitaciones y servicios especializados. Durante los meses de verano, el hotel está decorado en tonos amarillos, naranjas y blancos bajo una gran instalación de arte creada por el florista Fabricio.

Ubicado en uno de los vecindarios más creativos de la ciudad, Las Ramblas, entre los nuevos platos de Le Méridien destacan el pincho de presa ibérica marinado a la parrilla con compota de ajo y pan toscano, su especial mar y montaña de pulpo y rabo de toro, habas de temporada ahumadas con pétalos de tomate o la judía santa Pau, salteada con hierbas frescas. Para los amantes de los postres: ‘La Plaza 111’, crema de leche, gel de menta, helado de limón y crumble moreno.

9- Juno House, mujeres al poder

El brunch de los sábados en Juno House JH

Juno House es el club social por y para mujeres en Barcelona que está de plena actualidad. Los sábados, además, este espacio tan especial ofrece un gran brunch 'Brunch with a twist', para disfrutar en familia o con amigos, seáis socios o no del establecimiento.

Ubicado en pleno centro de la ciudad de Barcelona (Calle Aribau con Diagonal), Juno es un 'refugio urbano' donde el estilo mediterráneo se encuentra con el neoyorquino. Dentro de sus diferentes servicios y opciones, destaca Juno Café que es el restaurante que a diario ofrece desde desayunos, brunch y comidas siempre bajo la premisa de trabajar productos ecológicos, de proximidad y temporada.

10- Nomo Gràcia, ambiente cosmopolita

Nomo Gràcia ofrece tapas típicas niponas NG

Nomo es una opción ideal para quienes buscan realizar un viaje fugaz pero intenso hasta el país del sol. Establecido en un ambiente cosmopolita, moderno y acogedor, las opciones para disfrutar de la cocina del chef Naoyuki en Barcelona van más allá de este espacio.

Situado frente al Mercado, se encuentra la taberna japonesa Nomo Galvany y, rodeado de calles tranquilas, edificios modernistas y zonas verdes cobra vida Nomo Sarrià. En todos estos locales, el chef japonés ofrece una oferta gastronómica que pone de manifiesto la riqueza de la cocina nipona con el producto local como protagonista.

En la carta: selección de tapas japonesas como las croquetas de rabo de toro rebozadas en panko, o las gyozas especiales como la de vaca vieja con cebolla caramelizada y crema de yuzu. Destacan también el Ebi Chili, langostinos picantes sobre base de fideos kataifi crujientes y huevo frito, así como su amplia oferta de arroces.

11- Roka Barcelona, el arte efímero

La cocina efímera de Roka Barcelona RB

Por un periodo de tiempo limitado, exclusivo de este verano, Roka estará ubicado en el Hotel Arts Barcelona formando parte del exclusivo Marina Coastal Club. En esta propuesta situada al aire libre junto a la infinity pool, se sirve cocina japonesa contemporánea robatayaki, en un concepto gastronómico efímero internacionalmente conocido.

Las vistas de Roka son un plus a tener muy en cuenta, con la famosa escultura del pez de Frank Gehry enfrente. Llamado a ser el 'place to be' de este verano, Roka cuenta con sus platos estrella de sushi y sashimi perfectamente emplazados, junto a una amplia selección de los mejores productos elaborados en la robata.

12- Una experiencia Salvaje

Ambiente del restaurante Salvaje SV

Tradición, calidad y diseño. Capitaneado por el chef Fermín Azkue, el restaurante Salvaje está llamado a ser un imprescindible de los amantes del buen comer. Más aún, para todos aquellos que buscan una experiencia global, en el paladar y en la diversión.

El concepto de Salvaje (calle de Enric Granados) aúna una comida japonesa de autor exquisita, un diseño único con una arquitectura icónica y una materia prima de alta calidad para crear una experiencia sensorial que va más allá de lo meramente gastronómico.

Salvaje, lujo exhuberante SV

Al arte de Azkue, que ya es mucho, se añade también la propuesta de coctelería de Borja Goikoetxea, el head bartender de Salvaje. Él ha creado una carta de cócteles ideal tanto para maridar con las propuestas del chef como para ser disfrutada por sí misma.

