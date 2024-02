Cuántos restaurantes tiene Ferran Adrià y cuánto cuesta comer en ellos

Uno mira las actuales listas de mejores cocineros y restaurantes de España y del mundo, y su nombre no aparece. Normal. Él ya está por encima, literalmente. Es una leyenda. Ya no cocina, o apenas, pero es el mejor, la referencia, el maestro, el revolucionario, el ejemplo... Ferran Adrià es más que el mejor.

Otros nombres pasarán, cerrarán sus restaurantes, se olvidarán sus recetas, pero el nombre de Adrià seguirá escribiéndose en los libros de cocina (y de la creatividad en general). Hay un antes y después del creador de elBulli, que hoy es un cocinero (la palabra se le queda pequeña) sin restaurante. Ferran no cocina para clientes desde el 30 de julio de 2011.

Casi 50 platos por 2.000 euros

. ARCHIVO

Prueba de que Ferran Adrià es una leyenda, y no sólo en España, es, por ejemplo, el evento que acaba de tener lugar en Copenhague. Beyond the Plate ha sido un simposio en el que Adrià ha sintetizado el ‘efecto Bulli’ durante décadas. Lo mejor, las tres cenas que tuvieron lugar entre el 2 al 4 de febrero en Alchemist, el restaurante de Rasmus Munk.

Adrià firmó un menú junto a Munk en un tributo a elBulli. Casi 50 platos, con un precio de 2.000 euros (con bebidas), para el que se sortearon las 160 plazas en una lotería entre las 5.250 personas que optaron a una plaza. "Que el restaurante más hot del mundo nos diga que quiere hacer un homenaje a elBulli es algo que nunca me había pasado", reconoce Ferran Adrià.

"¿Hacia dónde va la cocina? ¿Hacia dónde van los restaurantes? Mi posición siempre ha sido que, si necesito algo que no está en el mercado, ¡lo hago! Pero si ya existe, busco al mejor y se lo compro", decía Adrià en la edición 2024 del congreso Madrid Fusión.

1846 no es el precio de un menú

Ferran Adrià durante la presentación del Bulli museo. ACN

El restaurante de Cala Montjoi es hoy elBulli1846. Se trata de uno de los principales pilares de la Fundación de Adrià y el primer restaurante del mundo convertido en museo. Es un espacio único creado y pensado "para salvaguardar el legado de elBulli, promover la actitud innovadora y generar contenido de calidad para la educación y el autoaprendizaje de la restauración gastronómica".

Es un espacio de cerca de cuatro mil metros cuadrados (2500 m2 exteriores y 1300 m2 en el interior) para iniciar un recorrido de más de dos horas que induce a reflexionar sobre la gastronomía y la innovación, explicar la historia de elBulli y los proyectos que abarca elBullifoundation. Está abierto al público, como museo la mitad del año, y el resto de la temporada se transforma en elBulliDNA y se dedica a investigar, experimentar y hacer difusión de los contenidos.

¿Se come en elBulli1846?

Inevitable preguntar, ¿hay restaurante en este Bulli? Como Ferran sabe que esa será la insustencia, la web del proyecto lo aclara: "No, no tenemos ningun restaurante. ElBulli1846 ya no es elBullirestaurante y no ofrecemos comidas ni cenas".

Ahora que no cocina, Adrià enseña. Y como su cabeza no para (a veces da la sensación de que no es capaz de verbalizar todas las cosas que se "cuecen" ahí dentro), lo último es el Madrid Culinary Campus (MACC). El de elBulli y uno de sus discípulos históricos, Andoni Aduriz, han presentado este ambicioso proyecto pedagógico. Se trata de una nueva universidad dedicada a la gastronomía en todos sus ámbitos (cocina, agronomía y gestión) que contará con el método Sapiens de Adrià y con Aduriz como mentor en innovación.

¿En qué está ahora mismo Adrià?

Ferran Adrià está empeñado en transmitir conocimiento. Ahora mismo está buscando los restaurantes realmente más creativos del mundo en las últimas décadas, para desde su ejemplo elaborar una metodología que sirva a todos los cocineros que tengan intención de crear.

Lleva meses enfrascado en un estudio que parte de 40 espacios gastronómicos mundialmente consensuados. Luego viene un análisis subjetivo para identificar a los más creativos desde la Nouvelle Cuisine. Finalmente, una taxonomía sobre el mejor método para crear e innovar en un restaurante.

"Este trabajo es la bomba. No se ha hecho nunca en la historia porque esto es un análisis, todo este trabajo es para mejorar el sistema creativo. ¿Para qué? Para compartir. ¿En dónde? Pues ya veré, primero voy a hacerlo todo bien y, luego, ya veremos. Tengo claro que el 'focus' es el mundo educativo", ha declarado a Gastroeconomy.

