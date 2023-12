Los cinco restaurantes de Valencia perfectos para una comida de Navidad

Es la ciudad con el acuario más grande de Europa y con la mayor cantidad de semáforos por habitante del mundo (después de Nueva York); sin embargo, Valencia no solo es famosa por el Oceanogràfic. Hay una gran cantidad de motivos que hacen de esta ciudad de España un lugar especial, entre ellos, la gastronomía típica valenciana.

El 'esgarraet', el 'spencat', los fartons y, por supuesto, la paella. La cocina valenciana cuenta con platos tradicionales que, desde hace mucho, vienen cocinando las abuelas con asombrosa maestría. Sin embargo, con la llegada de las fiestas navideñas, todos necesitamos un descanso, desde los más peques, hasta los mayores de la casa. Por eso, las calles se llenan clientes que hacen cola en los restaurantes del centro de Valencia para comer un suculento menú.

Cinco restaurantes de Valencia para comidas navideñas

Navidad en Valencia. iStockphoto

Como en muchas ciudades de España, la oferta de restaurantes de Valencia es enorme y —aunque es difícil elegir—, con la ayuda de The Fork, vemos cinco restaurantes destacados por la plataforma gastronómica para las comidas de Navidad en la ciudad valenciana.

1. Restaurante Lienzo

Restaurante Lienzo, Valencia. Restaurante Lienzo.

En la Plaça de Tetuan, 18 (Valencia), encontramos el restaurante Lienzo. Con una estrella Michelin —la Guía Repsol también le concedió su astro dorado en 2020—, este local, regentado por la pareja formada por María José Martínez (en cocina) y Juan José Soria (al frente de sala y bodega), se ha convertido en una de las opciones más interesantes de Valencia.

Aunque no es un restaurante para ir todos los días, un evento especial como una festividad navideña, bien lo merece. Los comensales en The Fork, destacan, entre sus platos, el calamar con dashi y tuille, la ostra valenciana en escabeche de caza o el postre de miel y yuzu.

La cocina de Lienzo, en Valencia, cuenta con una estrella Michelín. Lienzo.

En Restaurante Lienzo, cuyas paredes muestran las obras de destacados artistas, no hay carta, funcionan con menús, que van desde los 60, hasta los 180 euros (incluyendo en menú de Nochevieja). Con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia a sus clientes, "no acudir con menores de 4 años. No disponemos de trona ni de menú infantil", explican desde el restaurante.

2. Osteria del poeta

Restaurante Osteria del poeta. Osteria del poeta.

En Calle de Sant Andreu, este local con ambiente vintage ofrece una gran variedad de platos italianos. Localizado en el casco histórico (zona colonial de Valencia), cuenta con un horno especial para preparar pan y auténtica pizza 'alla pala'. De este modo, la masa se extiende, se estira y se coloca sobre una pala que se emplea para introducirla y extraerla del horno.

Restaurante Osteria del poeta. Osteria del poeta.

Del restaurante Osteria del poeta, los comensales en The Fork destacan la buena relación calidad-precio. Cuenta con terraza para los días más soleados y su precio medio ronda los 18 euros.

3. La Salita, de Begoña Rodrigo

Terraza restaurante La Salita. La Salita.

"Un espacio donde caben ilusiones, sueños y respeto. La Salita es mi casa". Con esta frase nos dan la bienvenida en la web del restaurante La Salita. En la calle Pere III El Gran, 11B, la chef Begoña Rodrigo cuenta con cuatro tipos de menú (precio medio 120 euros) y su cocina cuenta con una estrella Michelin y dos soles Repsol.

El restaurante está ubicado en un palacete del barrio de Ruzafa. Cuenta con un comedor principal en el piso superior, un jardín donde tomar los aperitivos, una mesa-barra para quien quiera comer viendo la cocina y una terraza, con la misma oferta de la sala interior o a la sobremesa.

Tallarines con verdura, champiñón y kimchi. La Salita.

"La chef Begoña Rodrigo defiende dos menús degustación, ambos con esa elegancia y femineidad que la caracterizan, pero llevando las verduras a otro nivel. Un magnífico ejemplo de cómo la constancia, el esfuerzo y el valor, a la hora de afrontar nuevos retos, te permiten crecer profesionalmente", explican desde la web de la Guía Michelin.

En el restaurante ofrecen cheques regalo. Al fin y al cabo, es una experiencia única, un regalo de estrella Michelin.

4. Taperia Hispania

Restaurante Tapería Hispania. Tapería Hispania.

En Avinguda de les Corts Valencianes, 26, la Tapería Hispania – Cortes Valencianas, cuenta con veinte años de experiencia y su apuesta gastronómica mezcla el ambiente urbano y contemporáneo. Este local tiene menú y carta, y los precios rondan los 25 euros de media.

En su oferta gastronómica destacan los arroces, pero también podemos encontrar en su carta algunos platos, que llaman la atención de los comensales, como las vieiras a la valenciana o el huevo trufado con jamón ibérico.

5. El Cabanyal

Restaurante El Cabanyal. Restaurante El Cabanyal.

"Desde fuera tiene la apariencia de una casa normal y, si no fuera por su pequeño rótulo que anuncia que te encuentras ante un restaurante, probablemente no lo encontrarías a simple vista", matizan desde The Fork. Este local situado en Calle Reina, 128, está especialmente aconsejado por la plataforma. El precio medio es de 29 euros.

El restaurante El Cabanyal es un homenaje al barrio pesquero de Valencia, por lo que cuenta con una gran variedad para los amantes del pescado: "Pregunta si tienen pescado de lonja y, si es así, déjate aconsejar y salte de las opciones que están en carta", recomiendan desde la web de ofertas.

El Cabanyal destaca por la calidad de su pescado. El Cabanyal

Para entrar hay que llamar al timbre, allí encontramos un rincón auténtico que ofrece recetas tradicionales como la merluza al cabañal, 'all i pebre' de bonito o el bacalao a la bilbaína.

