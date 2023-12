Qué alimentos debes comer para evitar la resaca esta Navidad según un experto en Nutrición

Ningún día del año es bueno para sufrir una resaca de esas que te deja todo el día doblado de la cama a la taza del baño y de la taza del baño al sofá, aunque es una realidad que la Navidad y todos los eventos sociales que en estas fechas nos comprometen nos terminan llevando a días de esos en los que la cosa se nos va de las manos y al día siguiente somos más cadáver que persona.

Aunque no hay mejor manera de evitar la resaca (que no es otra cosa que una deshidratación) que no beber más de la cuenta, lo cierto es que cuando no se nos enciende esa bombillita y nos pasamos, al día siguiente podemos seguir una seria de tips de alimentación para recuperarnos lo antes posible.

Cómo evitar la resaca

Tal y como explica el experto en Nutrición Borja Zuazua a través de su cuenta de Instagram, para ayudar a la metabolización del alcohol debemos aportar a nuestro organismo alimentos ricos en Vitamina B. Para ello, podemos optar o bien por cualquier tipo de cereal integral, carnes, pescados, legumbres, lácteos, frutas o verduras.

"Para la hidratación puedes utilizar agua con sal, agua de coco o el agua carbonatada que parece acelerar el metabolismo del etanol", asegura el experto.

Según este usuario de Instagram experto en Nutrición, "el huevo es también un buen aliado ya que posee cisteína y taurina. El plátano, gracias a su fructosa puede combatir el daño metabólico, ya que la glucosa ayuda a recuperar los niveles de azúcar en sangre, así como el potasio ayuda a recuperar los electrolitos perdidos".

"Por último, puedes prepararte un pequeño té de gingseng rojo o té con jengibre que parecen tener grandes beneficios", sentencia el nutricionista.

