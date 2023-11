Cinco planes para una escapada de invierno a Valencia (alguno sorprendente)

Puede que Valencia te suene solo a verano y sol, pero en invierno los días son igual de soleados y hay otros muchos planes que lograrán que quieras todavía más a “la terreta”. Junto a la capital del Turia siempre está el tranquilo Mediterráneo esperando para que des un relajante paseo a su lado. Algo que todavía es más agradable si tenemos presente que la temperatura media de la zona durante el día, en los meses de más frío, ronda los 17 grados.

Tanto en el centro como cerca de la playa se siguen cocinando sus exquisitos arroces. Esos con los que soñamos durante todo el año y por los que no deberíamos esperar tanto entre verano y verano. Los restaurantes más clásicos siguen teniendo encendidas sus leñas para darle ese sabor tan especial y ahora puedes verlo sin morir de calor en el intento. Y junto a estos planes tan típicos del verano van otros que sientan mejor con unos grados menos.

Interior de la iglesia de San Nicolás de Bari. Getty Images

1. Conocer el centro y su patrimonio

Porque no es lo mismo hacer turismo con chanclas que con deportivas, este es el mejor momento para patear bien la ciudad y conocer algunas de las grandes maravillas que esconde. Seguro que has paseado mucho por la zona de la Malvarrosa, pero, ¿conoces el interior de la Lonja o la iglesia de San Nicolás de Bari? El exterior de este templo no parece decir mucho, pero su interior es una auténtica maravilla; de hecho, está considerada la “Capilla Sixtina valenciana” gracias a la riqueza de sus pinturas.

Ciudad de las Artes y las Ciencias. Getty Images

2. Recorrer sus zonas verdes

O al menos un cachito. El cauce del río Turia es el parque urbano más largo de Europa. Parte de la conocidísima Ciudad de las Artes y las Ciencias y recorre 12 kilómetros hasta llegar al Bioparc. Y este es uno de los motivos por los que en breve estrenará el título de Capital Verde Europea. Una iniciativa que pretende destacar la labor de las ciudades que se esfuerzan por ser más ecológicas y sostenibles.

Bocadillos de Ca Rakel. Joan Ruiz Frau esmorzaret.es

3. No todo son paellas

Antes de que llegue la hora de comer, en Valencia ya ha se han sentado a la mesa en su tradicional “esmorzaret”. Una tradición muy arraigada que para muchos es algo parecido a un ritual que por nada del mundo hay que saltarse. Los grandes protagonistas son los bocadillos, pero, ¡qué bocadillos! Ca Rakel acaba de alzarse con el premio Cacau d'Or Especial por su bocadillo “Almussafes” (cebolla pochada, sobrasada y queso). ¡Habrá que probarlo!

Barrio de Ruzafa. Hanne Olsen

4. El barrio de moda

Ruzafa lleva ya años presumiendo de ser el barrio de moda, es al que siempre comparan con el Soho neoyorquino y, lejos de amedrentarse ante tremendo título, lo que un día fue una aldea árabe hoy sigue siendo el barrio en el que más restaurantes se abren entre tiendas muy especiales. Allí se pueden encontrar piezas de artistas locales, decoración o locales llenos de detalles diferentes.

Mercado de Colón. Getty Images/iStockphoto

5. Al mercado

Valencia le ha dado mucho protagonismo a todos sus mercados, pero hay uno que sobresale por encima y, de hecho, es Monumento Nacional. Se trata del Mercado de Colón, situado entre algunas de las calles más elegantes de la ciudad. Hoy en día en su interior encontramos algunos de los mejores restaurantes de la zona y en Navidad su decoración es digna de ver. Además, en invierno no hay plan más clásico que tomarse un chocolate caliente con unos “fartons”. Sí, también puede ser con horchata… ¿Por dónde vas a empezar?

