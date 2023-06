El chef José Andrés será el primero en servir pollo de laboratorio en Estados Unidos

La innovación culinaria va un paso más allá en Estados Unidos y, como no podría ser de otra manera, uno de los chef más reconocidos no solo en España, sino también a nivel mundial, José Andrés, no ha querido perder la oportunidad de convertirse en el primer restaurante del país en ofrecer carne cultivada en laboratorio. En concreto, lo hará en uno de sus locales ubicados en Washington, D.C.

Este gran paso en la comercialización alimentos para humanos elaborados con tecnología de cultivo de células madre será llevada a cabo por 'Good Meat', la división de carne cultivada de la empresa de tecnología de alimentos 'Eat Just', una de las empresas que recibieron el pasado miércoles, 21 de junio, la autorización definitiva de la Agencia de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration o FDA por sus siglas en inglés) para vender su carne de pollo artificial dos años después de su histórica aprobación y lanzamiento en Singapur.

El cocinero asturiano forma parte de la junta directiva de la empresa desde el año 2021 y por ello se había comprometido a "servir la primera comida de este tipo en uno de sus restaurantes de renombre mundial cuando reciba la aprobación regulatoria", explican desde la página web. En definitiva, pronto se podrá probar esta carne de nueva creación en alguno de los casi veinte establecimientos que el cocinero tiene repartidos por Estados Unidos.

José Andrés apuesta por los beneficios de la carne cultivada



No es la primera vez que el cocinero español José Andrés defiende los beneficios de la carne cultivada como nuevo tipo de alimentación. "Necesitamos innovar, adaptar nuestra alimentación a un planeta en crisis. Necesitamos crear comidas que alimenten a la gente al mismo tiempo que sustentamos a nuestras comunidades y al medio ambiente". Pero, vayamos un paso más allá. ¿En qué consiste este nuevo tipo de alimentación?

Lo que estas compañías ofertan es algo inédito, ya que producen carne de pollo sin pollo, es decir, de tejido cultivado en laboratorio a partir de células de pollo, pero sin que se sacrifique al animal. No se trata de las alternativas veganas y vegetarianas a la carne que ya existen en el mercado y que imitan al alimento animal a partir de proteínas vegetales y otros ingredientes: es carne animal que se ha creado cultivando sus células. De ahí que el también presentador de televisión argumente que este nuevo tipo de alimentos podría llegar a mejorar la salud de las personas y frenar el impacto en la explotación de recursos medioambientales.

El periódico 'El País' explica en detalle cómo se crea la nueva carne de pollo en laboratorio: "La carne cultivada se cría en tanques de acero llenos de agua, sal y nutrientes, con células procedentes de un animal vivo, un óvulo fecundado o un banco especial de células almacenadas. El proceso de producción a partir de cultivos celulares comprende la proliferación o multiplicación de las células, la diferenciación de las mismas para que adquieran características de músculo, y la recolección o recogida del material celular para su procesamiento convencional como alimento".