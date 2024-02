¡En España sí hay buen tomate! 7 restaurantes donde disfrutar de este producto de la huerta con todo su sabor

No es un secreto para nada que, si hay una de las cosas en las que los españoles somos buenos, es en la gastronomía. Tres restaurantes españoles entre los cinco mejores del mundo - Disfrtuar, DiverXO y Asador Etxebarri- según el World's 50 Best Restaurants 2023-, nuestro archiconocido internacionalmente Dabiz Muñoz coronado por tercer año consecutivo como mejor chef del mundo según The Best Chef Award, la calidad del producto que se extiende desde la costa hasta la tierra donde los agricultores, ganaderos y pescadores trabajan de manera incansable para llevar la mejor calidad a las cocinas de estos restaurantes donde estos chefs hacen su magia... ¿Tiene al producto español algo que envidiar?

Hace apenas unos días en el marco de las protestas de los agricultores franceses por competencia desleal contra los productos extranjeros, la exministra francesa Ségoléne Royal declaró en la cadena BMFTV que los tomates españoles "son incomestibles", algo que ha enfurecido a la población, tanto es así que el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez ha defendido ante los medios la calidad de nuestro producto: "Creo que la señora Royal no ha tenido la fortuna de probar el tomate español".

Si bien ningún alimento merece ser tratado con tal desprecio, sí es cierto que, de un tiempo a esta parte, es probable que hayas notado que los tomates que compras en tu supermercado de confianza no tienen ese olor a rama y ese sabor que nos recuerda al tomate de siempre. ¿Qué hay entonces de cierto en las declaraciones de la exministra gala?

"Nuestros agricultores son de los mejores del mundo"

"En la agricultura actual hay de todo, hay tomates que no saben a nada y hay tomates que tienen mucho sabor", asegura Álvaro Martín, accionista de Tomates OX, los mejores tomates del mundo según el chef José Andrés.

El experto en tomates asegura que "nuestros agricultores son de los mejores del mundo, lo que pasa que hay que dar de comer a mucha población y hay consumidores que no se puede permitir comprar tomates a 6€/kg. Por eso hay tomates de diferentes calidades, pero eso mismo pasa en Francia, Alemania, Holanda y más países".

Tal y como explica Martín sus productos no es que sean productos gourmet, es que son tomates de verdad, de los que saben a infancia y huelen a mata. Se trata de unos tomates corazón de buey que se cultivan con una semilla no manipulada genéticamente, lo que asegura su calidad y sus sabor. "Los productos ecológicos en España tienen una regulación muy estricta, al igual que en Francia, así que no sé de donde se saca que los productos ecológicos españoles son falsos", sentencia el experto.

Como a la hora de comprar todo buen producto, si queremos llevarnos a cada un buen tomate tenemos que buscar. ¿Qué porcentaje de tomates de los que nos encontramos en el día a día son buenos y cuáles no? "No te sabría decir muy bien qué porcentaje de buen tomate hay en el mercado, pero yo creo que en torno al 15%, pero luego hay pequeños productores que sacan un muy buen tomate, pero eso es difícil de encontrar", asegura Álvaro Martín.

Cómo elegir tomates de calidad

No hace falta ser un lince para darte que cuenta que el color y el olor de un tomate nos dicen mucho del producto que tenemos ante manos. Aunque nada como preguntar a un experto para saber qué tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar tomates de calidad: "Lo primero para saber diferenciar un tomate de calidad es mirar y que no parezca que es de plástico, que no parezcan todos iguales. Después hay que oler el tallo para ver si tiene algo de aroma", asegura Álvaro quien insiste en que, aunque en las grandes superficies no es lo común, no hay nada como probar el producto.

Dependiendo de la zona del país donde nos encontremos encontramos mejor calidad de según qué producto. ¿Se come mejor tomate en unas zonas de España que en otras? El experto lo tiene claro: no.

"Para saber diferenciar un tomate de calidad es mirar y que no parezca que es de plástico"

"Desde mi experiencia, creo que en cualquier punto de España se puede comer muy buen tomate. Lo único que hay que tener en cuenta la climatología de ese lugar y que la semilla de ese tomate sea apta para esa zona. Por ejemplo, en Almería el tomate Raf sale muy bien, pero en invierno, ya que en verano las temperaturas son muy altas. En la zona Norte de España la temporada de tomate es más corta, pero suelen sacar un gran tomate", comenta Martín.

Restaurantes donde comer un buen tomate

Hay algunos sitios donde sabemos que el producto siempre va a ser espectacular, ya hablemos de tomates, mariscos, carnes y hortalizas. Hacemos un repaso por algunos de los muchísimos restaurantes donde comer un plato de tomates de esos que te tienes que aguantar las ganas de beberte el caldo al terminar.

Si pasamos por Madrid, uno de los restaurantes donde podemos comer un tomate excelente es Restaurante Ponzano, en pleno corazón de Chamberí, donde aseguran que "hacen siempre la oda al tomate ¡y todavía más en verano! Con solo un poquito de sal, cebolleta y un buen AOVE, se consiguen platos memorables. Sencillo y de lo más sabroso".

En plena sierra de Madrid, en Guadarrama, encontramos otro restaurante donde comer un tomate exquisito. Desde el Restaurante Sala aseguran que "nuestro huerto nos ofrece, cada temporada, ingredientes frescos y de proximidad que aportan un valor único a nuestros platos".

Tanto en Barcelona como en Madrid, Estimar no necesita mucha presentación. Este restaurante de Rafa Zafra siempre se ha caracterizado por la calidad del producto, donde sin duda el tomate también tiene su hueco.

Verlasco Abellá es otro de los restaurantes que está dando que hablar en Madrid, donde por supuesto también vamos a poder comer un exquisito tomate, por ejemplo en su espectacular plato Tomate Cherry con aroma de Jerez, pesto y papada.

Ubicado en Las Tablas, la taberna Casachica es otro de esos locales donde comer tomate de verdad, de ese que nos hace sacar pecho.

Si viajamos hasta Ibiza, además de una estampa espectacular y un mar cristalino, también podemos encontrar un tomate de primera en Cala Jondal.

También con unas vistas de escándalo a la costa Marbellí en Bardot, ubicado en el hotel Don Pepe de Marbella, podemos disfrutar de un exquisito tomate.

Esto es solo un aperitivo ya que podríamos hacer una lista kilométrica de restaurantes de España donde se come un buen tomate. Aunque no hay nada como probarlo. Están todos invitados.

