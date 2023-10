Sándwich integral de salmón bajo en grasa: una receta ideal para cualquier momento del día

Tener claro qué comer es algo que a más de uno le saca de sus casillas, bien por el tiempo de elaboración o bien porque no es saludable. Pero hoy traemos la receta perfecta para que no tengas problemas a la hora de pensar qué cocinar y que además es totalmente versátil. Hablamos de un simple sándwich, pero no uno cualquiera, cuenta con los ingredientes necesarios para ofrecer vitaminas, además de ser bajo en grasas y calorías.

Aunque un sándwich puede elaborarse de cualquier manera, la verdura es esencial para que tu plato sea mucho más sano. Solo tendrás que escoger tus verduras favoritas, darle un toque de proteína, en este caso el salmón, y ya podrás disfrutar de esta rica, sana y saludable receta.

Ingredientes

600 g de pan de centeno (4 bollos)

150 g de salmón ahumado

200 g de pimientos rojos asados

1 cebolla

2 dientes de ajo

50 g de lechuga

2 tomates

40 ml de aceite de oliva

4 g de sal

Elabora este rico sándwich en menos de cinco minutos

En primer lugar, cogemos los dientes de ajo y los cortamos en trozos pequeños. Una vez listos, los agregamos a una sartén con un chorrito de aceite. Mientras se hacen los ajos, cortamos los pimientos y la cebolla de la misma forma que el ajo, y los agregamos a la sartén. Añadimos un poco de sal al gusto y removemos de vez en cuando. Mientras se pocha la verdura, cortamos el tomate, la lechuga, y el salmón ahumado. Una vez listos los ajos, los pimientos y la cebolla, retiramos el exceso de aceite y reservamos en un bol. Cogemos los panes y los cortamos a la mitad. Colocamos el tomate, unas hojas de lechuga, el salmón ahumado, y por último, el salteado de cebolla, pimientos y ajo. Y ya estaría listo para disfrutar. Aunque también pueden añadirse otros ingredientes como el queso, o incluso, sustituir el salmón por lonchas de pavo.

Propiedades del salmón

El salmón es un pescado azul de agua dulce o salada que pertenece a la familia Salmonidae y que nos aporta infinidad de beneficios a nuestro organismo. Se trata de un alimento rico en fósforo, selenio y vitaminas del grupo B3, B12, E y D, además de ser una importante fuente de proteínas.

Gracias al Omega3, ayuda a controlar la presión arterial, por lo que disminuye la probabilidad de padecer ataques cardíacos, además de convertirlo en un excelente alimento para la memoria. Su contenido en vitamina A nos ayuda a reparar los tejidos musculares y tiene propiedad antiinflamatoria, por lo que retrasa el envejecimiento de la piel.

Por cada 100 gramos, el salmón contiene:

Calorías: 182 kcal

Proteínas: 18,4 g

Grasas: 12 g

Hierro: 0,7 mg

Magnesio: 26 mg

Potasio: 310 mg

Fósforo: 250 mg

Sodio: 98 mg

