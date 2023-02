La receta al microondas que José Andrés aprendió de su hija y que es un plato fácil y delicioso.

Además de ser una de las caras más visibles de la gastronomía a nivel mundial, José Andrés es uno de los chefs que más divulgan sobre cocina a través de diferentes canales. Sus redes sociales, su newsletter o su docuserie José Andrés y familia en España, disponible en HBO Max, el chef comparte recetas, trucos y vivencias que enriquecen a sus seguidores.

A través de su newsletter Longer Tables with José Andrés, el chef asturiano ha compartido con sus lectores una receta de lo más sencilla que podemos preparar en el microondas y que le ha enseñado su hija Lucía.

Según declara el chef, es un gran defensor del agua como recurso y como ingrediente en la cocina: "Algo de lo que no creo que hablemos lo suficiente cuando pensamos en cocinar, cómo cada proceso (cocer al vapor, hervir, hornear, asar, estofar, ¡todo!) es el proceso de controlar el agua".

Cacio e pepe, una receta italiana muy fácil de preparar

José Andrés se declara fan de la pasta cacio e pepe, un plato de pasta italiano muy de moda que en realidad es solo un elegante macarrón con queso y con un poco de pimienta extra encima.

"Una cosa que me encanta es la poca agua que usa, solo lo suficiente para cocinar la pasta, no más. Demasiadas recetas de pasta requieren demasiada agua, que al final simplemente se desecha, perdiendo no solo el recurso sino también el preciado almidón de la pasta, que es un ingrediente increíble en sí mismo", asegura el chef.

Según explica el asturiano, "la otra razón por la que me encanta es que mi hija Lucía lo encontró y comenzó a probarlo, y descubrimos que es una comida rápida perfecta para cualquier persona con microondas", una receta perfecta para los universitarios, bromea José Andrés.

