Los usos que puedes darle a la cáscara de la piña en tus platos (y sus muchos beneficios)

La piña ha dejado de ser un alimento exótico, como lo puede ser la fruta del dragón, y ha pasado a formar parte de la dieta de numerosos españoles. Además de su delicioso sabor, se trata de un producto que presenta múltiples beneficios para la salud y que, más allá de ser un postre o tener cabida en recetas dulces, admite todo tipo de contrastes en recetas saladas, siendo especialmente famosa la pizza con piña.

No obstante, no muchos saben que además de su carne, también puede aprovecharse al completo su cáscara. Si bien es cierto que prestigiosos cocineros la han utilizado para sus emplatados a lo largo del tiempo, no así como parte de la receta, cuando la realidad es que presenta una serie de ventajas a nivel nutricional que merece la pena aprovechar.

¿Qué beneficios tiene la piña y su cáscara?

La piña es fuente de vitamina C (contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo) y yodo (contribuye al metabolismo energético normal y a la producción de hormonas tiroideas y a la función tiroidea normal), según la Fundación Española de Nutrición (FEN). Además, contiene bromelina, una enzima que incide de forma positiva en la digestión, permitiendo la descomposición de las proteínas. Así, cuenta con efectos diuréticos y antiinflamatorios, reduce la presión arterial, frena el envejecimiento de las células por su acción antioxidante y facilita la absorción de hierro, por lo que es ideal para personas con anemia.

Por su parte, la cáscara de la piña presenta, obviamente, los mismos beneficios, pero también otros como su efecto ante determinados problemas de visión, ayuda en la recuperación de lesiones musculares, reduce el estrés y la ansiedad gracias a sus enzimas tranquilizantes y es rica en fibra y polifenoles que ayudan a depurar y desintoxicar el cuerpo.

Una persona cortando piña. Pexels

Usos de la cáscara de la piña

Emplatados originales. La manera más habitual de aprovechar la cáscara de la piña en la cocina es, como hemos comentado, utilizándola para el emplatado. Ya sea a modo de recipiente o como elemento decorativo, la cáscara de piña es un recurso muy efectivo.

Infusiones y bebidas. Muchas personas aprovechan las propiedades adelgazantes y diuréticas de la cáscara de piña para mezclarla con agua -hervida o no- y preparar infusiones o aguas saborizadas.

Vino de piña. La bloguera Shireen Sequeira, tal y como explican en Zero Waste, compartió una llamativa receta de vino piel de piña que consistía en dejar fermentar la cáscara para crear esta bebida alcohólica.

Tepache. Similar a la kombucha, el tepache es una bebida fermentada, capaz de aportar muchos probióticos y ayudar en la digestión.

En lo que respecta a comidas que parten directamente de la cáscara, encontramos esta deliciosa y sencilla receta de mermelada de cáscara de piña elaborada por Miriam Aguiló del blog Cocina Con Miri.

Mermelada de cáscara de piña Ingredientes 1 cáscara de piña 1 rama de canela 1 litro y medio de agua 200 gramos de azúcar 40 gramos de maicena Zumo de limón

Elaboración Corta la cáscara en trozos y pon a cocer en una olla junto al agua y la canela. Cuando esté más blanda, retira la canela y tritura con la batidora. Añade el azúcar, la canela que habías retirado y deja cocer unos 40 minutos a fuego lento. Una vez cocida y reposada la preparación durante varias horas (lo ideal es toda una noche). Retira la canela y tritura de nuevo. Cuela y pon resultado de nuevo a hervir. Reserva medio vaso de la mezcla para diluir la maicena. Cuando empiece a hervir, añade el vaso de la mezcla con la maicena disuelta y remueve. Deja cocer unos minutos sin parar de remover hasta que veas como cambia la textura. Añade el zumo de limón y remueve. En tarros de cristal añade la mermelada hasta arriba sin dejar prácticamente espacio. Cierra el bote y ponlo boca abajo. Así conseguiremos hacer el vacío y se conservará por más tiempo.

