El postre favorito y ligero de José Andrés para las vacaciones de Navidad

Durante la época navideña, las comidas y cenas compartidas con los seres queridos son largas y están llenas de deliciosos platos. En muchas ocasiones, estas acaban con un dulce final, un postre que cierra el festín. Pero, por lo general, estos postres suelen ser bastante pesados, ya que incluyen mucha harina, chocolates, frutos secos y otros ingredientes saciantes que pueden resultar muy pesados después de varios platos de comida.

Acabar lleno después de la comida de Navidad es común, pero eso no implica que no podamos disfrutar de un postre dulce, siempre y cuando sea una opción ligera que no empache en exceso. El chef José Andrés, cocinero de origen español y residente en Estados Unidos, ha enseñado a sus seguidores cómo hacer su postre navideño favorito, que cumple a la perfección estas características.

Se trata de unas naranjas al vino tinto, un postre delicioso y ligero que utiliza frutas de temporada. Además, es perfecto para darle uso al vino que nos haya sobrado de la anterior comida o cena.

El primer paso para elaborar este postre es hacer un sirope a base de vino tinto y azúcar. Para ello, el chef hierve vino con varias cucharadas de azúcar, calculando las cantidades según queramos un sirope más o menos dulce. También añade, para darle un extra de sabor, la cáscara de una naranja y una rama de canela. Con el calor, la mezcla irá espesando hasta conseguir una textura similar a la de la miel.

José Andrés utiliza dos frutas para este postre, ambas de temporada. La primera es la naranja. El cocinero pela esta fruta quitando cualquier resto de la piel blanca que rodea la carne, pues esta deja un sabor amargo. Después de pelarlas muy bien, las corta en gajos y las coloca en un plato hondo.

Por encima, Jose Andrés añade la otra fruta: granada. Después de abrirla con cuidado, usando sus manos para no romper los granos, los añade sobre los gajos de naranja. Para acabar el plato, José Andrés vierte el sirope en el fondo, de forma que se mezcle con la fruta y la impregne con su sabor. Para darle el toque final, añade un poco de sal y aceite de oliva.

Naranja al vino tinto Ingredientes 2 tazas de vino tinto 3 cucharadas de azúcar blanco 1 palito de canela 3 naranjas 1 granada

Elaboración En una olla a fuego medio-bajo, añadimos el vino y el azúcar. Dejamos que vaya reduciendo poco a poco, dándole vueltas para que no se queme. Mientras, pelamos bien las naranjas, teniendo cuidado de quitar bien la parte blanca de la piel. Cuando el vino esté espesando, añadimos el palito de canela y un trozo de la parte naranja de la piel de la fruta. Cortamos la naranja en gajos y los colocamos en un plato hondo. Abrimos la granada y espolvoreamos los granos por encima de la naranja. Retiramos la piel de naranja y la canela del sirope y lo incluimos en el fondo del plato, de forma que la fruta quede completamente impregnada.

