El truco de TikTok para pelar una granada correctamente: cómo sacar todos los granos en pocos segundos

Todos los días se aprende algo nuevo. Y a ello nos ayudan redes sociales como Twitter o TikTok, que recopilan videos o fotos que nos enseñan algunos trucos que seguro nos hacen la vida más fácil. En este caso, hemos encontrado un vídeo que enseña el truco definitivo para trocear una granada, que seguro que no se te había ocurrido.

La granada es una fruta de la temporada otoñal, que solemos encontrar en el mercado desde septiembre hasta noviembre. Con un sabor que oscila entre el dulzor y el amargor, las semillas o granos de la granada se pueden comer por sí solas o también usarse para dar un toque diferente a un montón de platos, como ensaladas o pasteles.

Seguro que, si te gusta esta fruta, alguna vez te has visto en la situación de tener que pelarla y no saber por dónde empezar. Desde luego, a pesar de ser un alimento delicioso, no es nada fácil de manipular. Desgranar y vaciar una granada es la típica cosa que solo saben hacer aquellos que las comen de forma habitual. Pero, con este vídeo, seguro que, aunque no seas un experto, te animas más a menudo a comprarlas en tu super o mercado de confianza.

El truco para pelar esta fruta de una forma fácil y rápida es dividirla en gajos. Así, además, será mucho más fácil de comer. Para hacer esto, debemos, primero, cortar un cuadrado alrededor del cáliz de la parte superior de la corteza. Una vez cortado, lo separaremos del resto del fruto, dejando abierto un agujero a través del cual se pueden ver los granos o semillas.

How to effectively slice a pomegranate pic.twitter.com/PdSp2NqP8j — H0W_THlNGS_W0RK (@wowinteresting8) July 28, 2022

El siguiente paso consiste en, con el mismo cuchillo, hacer unos cortes verticales desde la parte superior hasta la inferior de la corteza. Lo ideal sería hacer estas rajas siguiendo la forma que crean las membranas que encontramos en el interior de la granada.

Una vez hechos estos cortes verticales, será muy sencillo separar la granada en gajos, con corteza incluida, abriendo hacia fuera de la cáscara cada uno de los trozos. Ya solo queda disfrutar tranquilamente de esta deliciosa fruta otoñal.

