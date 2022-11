No hace falta que vengamos a hablarte ahora de la importancia de comer fruta y de las piezas que deberías incluir en tu menú diario porque probablemente es algo que tienes más que asumido, lo cumplas o no, pero si hay algo importante para cumplir con esta recomendación nutricional -o intentarlo al menos-, es elegir fruta que te guste.

A la hora de comer fruta entran en juego muchos factores: lo primero, las que estén de temporada, lo segundo, la manera de comerla o prepararla, y lo tercero, la comodidad. Si no eres un gran amante de este tipo de alimentos que además sea difícil de conseguir, de portar, de pelar o de comer, no ayuda. Aunque siempre hay trucos por descubrir que te harán la vida más fácil.

Una buena opción es llevar siempre encima algo de fruta, ya sea al trabajo, a la biblioteca, o donde sea que vas a pasar el día, pero claro, no es lo mismo llevarte un plátano, que no pesa, no ocupa y puedes pelarlo fácilmente con la mano en cualquier lugar, que llevarte, por ejemplo, una piña. Y no hace falta que expliquemos el porqué.

Si los cítricos son las frutas que más te gustan, puedes aprovechar para comer mandarinas, que son fáciles de portar y de pelar. Basta con retirar la cáscara con ayuda de los dedos y seprar los gajos. Pero con las naranjas ya es otra historia, porque en la mayoría de ocasiones nos acaba chorreando su jugo por los brazos abajo. Hasta ahora.

La manera más sencilla

A pesar de ser bombero de profesión, Roberto Bosquet, más conocido como chef Bosquet, es uno de influencer gastro más populares en las redes sociales, y además de sus recetas "muy brutales", también comparte trucos que nos hacen la vida más fácil en la cocina.

Uno de ellos es la manera más sencilla de pelar una naranja. Solo necesitas un cuchillo y dividirla en dos partes, justo de la mitad, de manera que se quede la parte superior de los gajos en un lado, y la parte inferior de los gajos en la otra.

Una vez tenemos las dos partes divididas, solo tenemos que empujar desde la cáscara para dentro. De esta manera los gajos saldrán al exterior ya separados y solo tendrás que tirar de ellos para disfrutarlos.

