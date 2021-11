Los platos de la dieta mediterránea más emblemáticos de cada país

No es por presumir, pero como en nuestro país se come en pocos sitios. Si has estado un tiempo fuera de casa te habrás dado que cuenta que, además de tus seres queridos, una de las cosas que más se echan de menos en la distancia es la comida de casa.

Con comida de casa no nos referimos a los pucheros de la abuela -que también- sino a esos alimentos de toda la vida que nos saben a hogar. El jamón, los productos de la huerta, el aceite de oliva, las legumbres, los frutos secos...

El estilo de vida mediterráneo no es solo la comida, estilo de vida mediterráneo es el sol, el clima, el ambiente de nuestra tierra, aunque no lo vamos a negar, la dieta mediterránea juega un papel fundamental en toda esta nostalgia.

Cuando hablamos de dieta Mediterránea hablamos, no solo de los productos de nuestro país, sino también de todos los que baña el mar Mediterráneo y tienen una dieta similar. Italia, Grecia, Francia incluso Marruecos y Portugal son algunos de los países que goza de una dieta similar a la nuestra.

Nos faltarían manos para enumerar esos platos típicos de la dieta mediterránea dentro de nuestro país como la paella el gazpacho o las ensaladas, pero no nos podemos olvidar del briami griego, el falael, el tabulé, la salsa tzatziki o el ratatouille, entre otro muchos platos con orígenes muy diferentes.

Por si ya estás cansado de los típicos platos de la cocina mediterránea de nuestro país, hacemos un repaso por algunos de los platos típicos más populares de nuestros países vecinos.

Musaka

Se trata posiblemente de uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía griega. Si has viajado a este país a orillas del mar Mediterráneo seguramente te hayas comido más de una, y si no esta es la ocasión perfecta para hacerlo.

Musaka. ©[Yuliya Furman] a través de Canva.com.

¿Estamos ante la versión griega de la lasaña? Puede ser. Se trata de un pastel donde se alternan capas de berenjena con capas de carne. Tradicionalmente esta carne suele ser de carne picada de cordero o carne picada de cordero y cerdo, una receta ideal para cuando te apetece innovar con tu lasaña tradicional.

Risotto

Poco se habla del arte de preparar un buen risotto. Ese plato italiano que, si consigues el punto perfecto, es para caerse de espaldas. La gastronomía italiana es pasta y pizza, sí, pero no nos olvidemos del risotto, el plato estrella de arroz de la cocina mediterránea del país de la bota.

Risotto.

El risotto se prepara añadiendo gradualmente caldo al arroz -además de otros ingredientes- hasta que conseguimos una textura cremosa y un arroz, ni demasiado seco ni demasiado caldoso. Ya lo habíamos adelantado, todo un arte prepararlo.

Bacalao dorado

Bacalao dorado, bacalhau à brás... si conoces la cocina portuguesa, conoces este plato. Vale que Portugal no esté bañado por el Mediterráneo, pero sus productos poco se diferencian de los nuestros.

El bacalao es posiblemente el pescado más emblemático del país vecino, y esta manera de prepararlo una de las más típicas. Para preparar esta receta prácticamente solo necesitas bacalao, patata y huevos. Y lo demás ya va rodado.

Cuscús

Más que un plato, el cuscús es un ingrediente hispanoárabe, aunque tenemos la mala costumbre de tomarnos la parte por el todo. Se trata de unos pequeños granitos a base de sémola de trigo que se suele preparar con verduras, carne roja, leche o pollo.

El cuscús es un alimento básico en las cocinas del África del Norte. TREVIJANO

Añadiéndole especias a estos pequeños granos de trigo de milímetros de diámetro podemos conseguir un plato de lo más oriental delicioso y sencillos.