Cómo preparar pasta casera de maíz sin gluten, apta para celíacos

Receta: Pasta casera de maíz sin gluten Categoría: Pasta Tiempo elaboración: 160m Tiempo cocción: 10m Tiempo total: 170m Ficha Técnica Dificultad Media Tiempo 170m Raciones 1 Calorías 555

La celiaquía y la sensibilidad al gluten pueden hacer el día a día de quienes las padecen algo más complicado, ya que impide consumir muchos productos cotidianos que contienen este elemento (y es realmente frecuente). Uno de estos alimentos básicos es la pasta.

Por suerte existen alternativas sin gluten que son aptas para estas personas. En el caso de la pasta, hay muchas harinas que pueden sustituir a la de trigo en su elaboración, como son la de arroz, trigo sarraceno, espelta o amaranto. Y, aunque cada vez es más frecuente encontrar pasta sin gluten en todos los supermercados, vamos a ver cómo preparar una pasta casera, ideal para situaciones algo más especiales en las que queremos personalizar más nuestro plato, apta para celíacos, en este caso con harina de trigo.

No obstante cabe aclarar que, y aunque los alimentos sin gluten no tienen nada de perjudiciales para la salud de quienes sí pueden comer gluten, no se ha encontrado ninguna razón que recomiende eliminar este elemento de la dieta mientras no haya un motivo médico que justifique tal extremo.

Pasta casera de maíz sin gluten Ingredientes 150 gramos de harina de maíz. Una cucharadita de aceite de oliva. Un huevo. Agua Sal