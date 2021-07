Cómo preparar deliciosa pasta casera sin gluten con harina de arroz

La pasta es un plato resultón y fácil de preparar, ideal para cualquier momento en el que no dispongamos de mucho tiempo o simplemente no queramos pensar demasiado en la cocina. Sin embargo, para las personas celíacas o intolerantes al gluten la cosa se complica, porque al estar habitualmente hecha de gluten no es apta para su consumo.

Sin embargo, la pasta se puede hacer de muchas otras harinas e incluso, y aunque cada vez las versiones sin gluten son más habituales en las tiendas, la podemos preparar en casa sin que suponga demasiado trabajo.

Por ello, aquí tienes una sencilla receta de pasta casera sin gluten elaborada a partir de harina de arroz.

Receta: Pasta casera sin gluten con harina de arroz Categoría: Pasta Tiempo elaboración: 30m Tiempo cocción: 10m Tiempo total: 1h Ficha Técnica Dificultad Fácil Tiempo 40m Raciones 2 Calorías 109 kcal

Pasta casera sin gluten con harina de arroz Ingredientes Dos huevos. 200g de harina de arroz Agua