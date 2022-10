Arroces que alegran el otoño: receta de arroz con boletus, foie y pato

Receta: Arroz con boletus, foie y pato Categoría: Primer plato Tiempo elaboración: 10:00 Tiempo cocción: 40:00 Tiempo total: 50:00 Arroz con boletus, foie y pato Dificultad Media Tiempo 50 minutos Raciones 4-6 Calorías 325 kcal

El arroz se come en todo el planeta, pero hay una amplia diversidad de recetas y maneras de hacerlo. Afortunadamente. Por ejemplo, en Italia no todos los arroces son risottos o en España no todo son paellas.

A rasgos generales, el arroz tiene un pequeño aporte de proteínas, alrededor de un 7% de su composición. Un 5,9% de su composición es agua y, por tanto, lo que más destaca es el 86% de los hidratos de carbono de los que se compone. Es rico en almidón y contiene cantidades destacables de niacina y vitamina B3,

Esta vez preparamos un arroz con boletus, foie y pato, una receta con muchos aromas, cierto sabor francés, y finalmente, muy rico y sabroso.

Arroz con boletus, foie y pato Ingredientes Arroz bomba o al menos redondo (350 gr) Magret de pato (1) Boletus (200 gr) Foie (150 gr) Ajos tiernos (1 manojo) Tomate (4) Caldo (1 litro) Pimentón dulce Sal

Elaboración Cortamos la carne de pato en trozos tamaño bocado. Limpiamos los boletus con un paño (¡no con agua!) y les cortamos la parte final de tallo. Calentamos el caldo. Cortamos el foie fresco en dados y lo doramos en una paella (o una cazuela que podamos luego meter al horno). Reservamos el foie. En la grasa restante (o en parte) colocamos el magret de pato con la parte de la grasa hacia abajo y lo dejamos unos 8 minutos Le damos la vuelta al magret y dejamos otros 7 minutos. Lo retiramos (y reservamos) y añadimos los boletus. Rehogamos. Cortamos los ajos tiernos, los echamos y rehogamos. Rallamos el tomate y lo añadimos al sofrito. 1-2 minutos después, ponemos el arroz y el pimentón. Mezclamos y echamos el caldo poco a poco. Precalentamos el horno a 200º (calor arriba y abajo). Cuando hayamos añadido buena parte del caldo, dejamos 5 minutos a fuego bajo. Meneamos la cazuela (no el arroz). Llevamos la paella al horno y lo dejamos unos 10-15 minutos. Añadimos el foie y dejamos 1 minuto más. Finalmente, cortamos el magret en tiras y lo ponemos por encima. A servir...

