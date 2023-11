Las especias que usamos en la cocina llenan de aroma nuestras recetas. Nos valen para darle un toque único (a veces imprescindible) a los platos tradicionales del recetario español, pero también a los más modernos. En la cocina lo ideal es utilizar especies frescas, pero de un tiempo a esta parte las secas son las más habituales y están en todos los supermercados y tiendas de España.

No es lo mismo, pero nos vale para salir del paso. Y no es lo mismo una especia molida, natural, en grano o seca. Cada una tiene unos modos de conservación diferentes. Las secas, por ejemplo, pierden calidad con el paso del tiempo (no tienen fecha de caducidad, pero sí fecha de consumo preferente).

Qué no debes hacer con el perejil

De entre todas las especias, el perejil es seguramente la más utilizada en las cocinas españolas. De esta planta de un verde intenso y brillante nos vale todo; las hojas y los tallos. Lo mejor, ya se ha dicho, es consumirla fresca.

El único problema es su conservación. Lo peor que podemos hacer es dejarlo en la cocina a temperatura ambiente. El perejil así nos dura dos días, literalmente. Necesita refrigeración y humedad. El truco que hemos visto usar a nuestras abuelas es colocar el manojo en un vaso con agua.

Tampoco es la mejor manera de conservar el perejil. Tenemos que conseguir que el perejil esté en constante humedad. Y ello en un ambiente húmedo (no con charcos), protegido y a temperatura fresca.

A la hora de cocinarlo, el perejil debe estar finamente picado. iStockphoto

Conservar el perejil en el congelador

Aunque sorprenda, el truco para conservar el perejil fresco más tiempo después de haberlo cortado está en el congelador. Esta es una de las mejores formas de conservarlo. Pero la cosa tiene sus pautas:

Lavar : bajo un fino chorro del agua lavamos el manojo de perejil.

: bajo un fino chorro del agua lavamos el manojo de perejil. Cortar : cortamos todas las hojas y separamos los tallos, pero si no somos muy quisquillosos y nos gusta aprovechar, también nos pueden valer.

: cortamos todas las hojas y separamos los tallos, pero si no somos muy quisquillosos y nos gusta aprovechar, también nos pueden valer. Secar: lo ponemos a escurrir y secar con papel de cocina.

Una vez que el perejil ya está seco, lo separamos en porciones y vamos metiendo en bolsas herméticas. Así ya puede pasar al congelador. Lo ideal es hacer porciones pequeñas, del tamaño de lo que necesitamos para un guiso o receta.

Hay quien usa una bandeja de hacer cubitos de hielo. Repartimos el perejil y luego añadimos agua o aceite. Al cocinar bastará con sacar un cubito verde de entre todos. En todos los casos, también podemos guardar el perejil picado.

El perejil congelado en cubitos te durará 6 meses intacto. iStock

Cuándo se está "perdiendo" el perejil

Debemos escoger racimos de perejil que tengan muchas hojas verdes y que no estén marchitas (aunque en la frutería lo hará por nosotros el frutero). Idealmente, elige racimos con raíces porque esta especia es fácil de cultivar. En cualquier caso, al comprarlo conviene olerlo y así verificar su fragancia. Hay señales de que nuestro perejil se está muriendo: si empezamos a ver hojas marchitas, que se amarillean.

Propiedades del perejil

Rica en clorofila, esta planta mediterránea es rica en vitamina K, que funciona como un potente refuerzo óseo, y vitamina C, el aliado perfecto para las defensas. También aporta minerales como hierro, calcio, potasio, magnesio y fósforo, que son esenciales para huesos, músculos y sistema inmunológico.

El perejil tiene demostradas propiedades diuréticas cuando se ingiere en infusión en ayunas, además de otras antioxidantes, antiinflamatorias, antihipertensivas y digestivas.

