Estas son las 10 hierbas aromáticas imprescindibles en tu cocina

Damos por hecho que siempre están ahí. Son básicas. ¡Quién de nosotros cocinaría sin echar mano de las especias! Las hierbas aromáticas son una de las mejores opciones y más natural para condimentar nuestras recetas. Las especias llenan de sabor y aroma nuestros platos, una forma de darle un toque distinto a las recetas tradicionales y modernas.

Hay que procurar usar plantas frescas. No es fácil. O no es fácil siempre. ¿Aún quedan puestos del mercado que regalan el perejil? Quedan, pero van a menos. Hay hierbas aromáticas que podemos comprar frescas (hierbabuena, albahaca, menta, laurel...), pero muchas otras no. De modo que tiramos de especias secas, de bote, lo que es un buen apaño (pero no es lo mismo).

Sea como fuere, el uso de hierbas y especias está ampliamente extendido. Además, cada vez se suman a la cocina más variedades de especias que vienen de todos los rincones del mundo. Pero puestos a elegir, ¿cuáles son las imprescindibles? Frescas o secas estas 10 deberían estar siempre en nuestra cocina.

Perejil

Siempre ha sido la primera. Ya recordábamos que antes siempre se regalaba en los puestos del mercado. Luego, por si alguien no se había enterado, llegó Karlos Arguiñano, que tiene al perejil como casi su logotipo. Es un perfecto acompañante de platos de carne y pescado. Es la base de la salsa verde. Se usa también por el color verde que transmite a los platos, aunque cocido pierde esa intensidad.

El perejil fresco debe tener sus hojas verde intenso y sus troncos firmes. iStockphoto

Tomillo

Es perfecto para aromatizar sopas, asados, estofados y salsas. Va muy bien con platos de caza. Además, el humilde tomillo es bueno combatir cólicos, gases y dolores de estómago.

Romero

Estupendo para asados de carne, como cordero o pollo. Pero también vale como condimento de pescados. Ayuda a desintoxicar el organismo y tiene propiedades antibacterianas.

Orégano

Básica para la cocina italiana, se utiliza para darle un rico toque a la pizza y a muchas recetas de pasta, o a sus salsa. Nos vale para adobos y marinadas.

Orégano Pixabay

Laurel

Se pueden utilizar sus hojas tanto frescas como secas. Se usa para hacer marinados, caldos y guisos, pero hay que hacerlo con moderación. Es fuente de ácido cítrico, carbohidratos, esteroides, alcaloides y flavonoides.

Perifollo

De hojas mas pequeñas y rizadas que el perejil, se usa para aromatizar ensaladas y cremas, tiene cierto regusto anisado. También como decoración al emplatar. Es muy usada en la cocina francesa.

Albahaca

Es el condimento básico de la elaboración del pesto italiano. Muy aromática, es perfecta para acompañar al tomate y la pasta. Es rica en vitamina B1, potasio y calcio.

Albahaca. Pixabay/kkolosov

Eneldo

Es una hierba delicada, de sabor dulce y anisado. Vale para condimentar pescados como el salmón o la trucha. Y es que es muy usada en los países nórdicos.

Estragón

Es de olor y aroma fuerte, y de sabor amargo y picante. Ideal para aromatizar vinagres, huevos y ensaladas. Es básica para hacer la salsa bearnesa.

Hinojo

Del hinojo se utilizan tres partes. El bulbo, como hortaliza, picada para echarla en ensaladas. Las hojas, como hierba aromática para salsas, ensaladas y pescados. Y finalmente, sus semillas, como especia.

Hinojo entero. ARCHIVO

Hierbabuena

Tiene un aroma suave y nos ayuda especialmente en repostería o para aromatizar salsas y marinadas.

Menta

Similar a la hierbabuena, pertenece a la misma familia, pero algo más fuerte, con un intenso olor a clorofila. La usamos principalmente en postres.

Cómo conservar las especias secas envasadas

Las hierbas aromáticas secas y envasadas tienen una fecha de consumo preferente. A partir de esa fecha, dejarán de conservar todas sus propiedades aptas para el consumo, lo cual puede significar que su textura, su olor o su sabor ya no sean los mismos.

Especias. ArtistGNDphotography / iStock

Conservar las especias en condiciones óptimas, aumentará el tiempo sin que se alteren las propiedades, conservando todo su aroma y su sabor. Así, es recomendable guardarlas en lugares secos, frescos y resguardados de la luz solar. Además, conviene dejarlas en el tarro de cristal, que debe estar bien cerrado. Así evitaremos que se contaminen de polvo o suciedad y que pierdan su aroma.