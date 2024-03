Estas son las mejores gastronomías del mundo según Taste Atlas... y España no está en su sitio

Seguramente pase en medio mundo: a todos nos parece que como nuestra gastronomía, ninguna. Pero con un poco de objetividad, que es posible, en España podemos decir que la nuestra sí es una de las mejores tradiciones culinarias del planeta. Estará junto a la francesa, la japonesa, la italiana, la china, la mexicana o la peruana, por ejemplo, pero la española está entre las mejores. ¿O no?

En los últimos años se ha hecho popular en redes una guía gastronómica llamada Taste Atlas. "Es una enciclopedia de sabores, un atlas mundial de platos tradicionales, ingredientes locales y restaurantes auténticos", dicen sus responsables en su web. Han catalogado más de 10.000 alimentos y bebidas, y siguen en su empeño de "investigar y cartografiar" las gastronomías del mundo, "los más populares, así como los sabores y aromas olvidados de cada ciudad, región y pueblo del mundo".

Su base son las redes sociales. A los responsables de esta guía gastronómica y popular les gusta que la gente comparta sus impresiones con ellos con votos y comentarios. "Evite que las recetas de sus abuelas caigan en el olvido y presente los platos de su infancia en el mapa gastronómico mundial", nos animan.

Taste Atlas fue lanzada en 2018 por el periodista y empresario croata Matija Babic. Tiene 40 años y no es ni cocinero ni crítico gastronómico; es listo y parece tener olfato para saber qué le gusta a la gente... al menos que le gusta en las redes sociales. Babic es el fundador de Index.hr, el sitio de noticias con mayor audiencia digital en Croacia.

Pero la guía tiene un proceder discutible. La prueba es que si en la anterior edición de las mejores cocinas del mundo clasificaba la comida de España como la tercera mejor de todo el mundo, ahora en sus 100 Mejores Cocinas del Mundo 2023/2024 hemos bajado al noveno puesto... así de golpe, de un año para otro. Y es que Taste Atlas hace sus listas según los votos de la audiencia a los diferentes ingredientes, platos y bebidas.

Cuánta gente ha votado

Las listas de mejores gastronomías del planeta se han basado en 395.205 valoraciones de platos (de las que 271.819 eran válidas) y 115.660 valoraciones de productos alimentarios (80.863 válidas), explica Taste Atlas.

Y así, es decir, según quienes siguen a esta publicación en redes y votan, las tres mejores gastronomías del mundo son hoy las de Italia, Japón y Grecia. A continuación aparecen Portugal, China e Indonesia. Les siguen, México, Francia y España. Y cierra el top ten Perú.

Estas cocinas "han registrado las mejores valoraciones medias para sus respectivos 50 platos y productos alimentarios mejor valorados", explican los responsables de la guía.

Las mejores cocinas del mundo

(Best Countries to Visit for Food, dice literalmente la guía):

Italia Japón Grecia Portugal China Indonesia México Francia España Perú

Gana Italia, país del que Taste Atlas destaca los cinco platos con más votos: pizza, risotto, tagliatelle al ragù alla Bolognese, pasta carbonara y gnocchi. De la japonesa, sushi, ramen, sashimi, yakitori y mochi. De la gastronomía que ocupa el tercer lugar, la de Grecia, los platos más votados son gyros, souvlaki, moussaka, ensalada griega (Horiatiki salata) y pastitsio.

No parece que el rigor esté presente a la hora de elaborar estas clasificaciones. Y si no, veamos la lista de Taste Atlas de los 10 mejores platos de la gastronomía española, por orden de preferencia (votos):

Paella Churros Chorizo Bocadillos (¿?) Croquetas Migas Salmorejo Merienda (¿?) Crema Catalana Rosquillas

Lo dicho, falta rigor. Si a nosotros como españoles nos parece que ocurre con nuestra gastronomía (¿bocadillos, merienda, rosquillas... así en genérico?) pues, a buen seguro, eso mismo pasará con el resto de países. Así que no conviene tomarse la Taste Atlas muy en serio.

