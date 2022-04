Las claves del éxito de Chef Bosquet: "Hago recetas fáciles con lo que la gente puede comprar en el supermercado"

Se podría decir que Roberto Bosquet siempre ha sido lo que hoy se definía como un foodie, ese tipo de persona que, a pesar de no dedicarse profesionalmente a ello, es un auténtico amante de la cocina y todo lo que baila a su alrededor, compartiendo con los demás sus experiencias y conocimientos.

Pero aquí no hemos venido a hablar de Roberto Bosquet, sino del Chef Bosquet, ese personaje de redes en el que se convierte el bombero valenciano cuando se pone la chaquetilla.

Bosquet nos abre las puertas de Naked & Sated, uno de sus restaurantes de la capital donde sirve comida deliciosa y saludable y a donde acuden como si de una Meca gastronómica se tratase los seguidores de este influencer -que no son pocos-.

De unos años a esta parte el número de seguidores del chef ha crecido como la espuma, aunque la esencia de Roberto, una de esas personas que siempre se ha desenvuelto bien entre fogones, sigue siendo la misma: "Roberto es un chico sencillo, muy tímido, aunque a la gente le cueste creérselo", se autodefine el chef, que a la vez asegura que es un ser social por naturaleza y que de ello viene toda esta aventura.

"Hasta hace dos años trabajaba de bombero, aunque la cocina para mí siempre era un hobby. Era con lo que más disfrutaba en mi día a día y al final he conseguido el sueño de dedicarme a ello", asegura el bombero convertido en chef sobre la trayectoria que le ha llevado a conseguir nada menos que 663.000 seguidores en Instagram, siendo siempre fiel su manera de comer y de alimentarse.

Una cuestión de personalidad

Sobre sus comienzos en Instagram, Roberto relata: "Empecé en redes sociales desde cero y sin ningún objetivo y lo único que quería era demostrarle a la gente que, sobre todo post entrenamiento, que lo típico era hacerte un batido con polvos, yo creía en la comida real, y que podías conseguir hidratos y proteínas incluso de mejor calidad, disfrutarlo y comer de verdad. Mi objetivo era simplemente demostrarlo pero en plan personal, pero empecé a colgar las recetas, la gente empezó a hacerlas y me di cuenta de que funcionaba y era divertido, lo hacía por divertirme", asegura el chef sobre su estilo de vida que cada día según más usuarios en redes sociales.

"Empecé a colgar las recetas, la gente empezó a hacerlas y me di cuenta de que funcionaba y era divertido"

La oferta de información en redes sociales es tan amplia que en ocasiones no sabemos ni dónde buscar, por lo que encontrar el nicho y diferenciarse del resto se convierte en la única manera de destacar. Y eso es algo que Roberto ha sabido hacer de una manera natural, siendo siempre fiel a sí mismo: "Me decían que si quería dedicarme a las redes sociales tenía que decir a todas las marcas que sí, que no filtrase tanto por lo saludable… Pero yo era bombero y estaba a gusto con lo que hacía, si podía conseguir algo en redes sociales siendo fiel a mis ideas genial"

"No voy a cambiar venga quien venga. Han venido todas las marcas que te puedas imaginar pero si es que no, es que no", concluye rotundo Bosquet.

El perfil del Chef Bosquet es uno de esos que buscas cuando te apetece comida apetecible y colorida sin pasarnos de colorías, y según él esa es otra de las claves de su éxito: la sencillez.

"Hago recetas muy fáciles con lo que la gente tiene en casa, con lo que pueden encontrar en el supermercado de abajo y con las nociones básicas de cocina. Igual no te queda tan de foto, pero el plato está", bromea el chef sobre sus recetas.

Empezar por el principio

Roberto es un auténtico amante del estilo de vida saludable que practica y defiende a capa y espada, y sabe muy bien que para iniciar el día con energía nuestro cuerpo necesita combustible, por ello los desayunos nutritivos y coloridos son los grandes protagonistas de sus restaurantes: "Lo primero de todo es huir de los ultraprocesados", asegura el chef si le preguntas por el desayuno perfecto.

"Lo siguiente es irnos a ingredientes naturales, combinarlos bien para que tengan un sabor genial y que además sea vistoso, porque hace que además ya estemos disfrutando con los ojos la comida, al comerla también lo hacemos porque está buena, y al ser ingredientes naturales nos sienta mucho mejor", asegura el bombero. "Además, si son productos energéticos nos dan energía para todo el día".

Para acompañar la charleta el chef nos prepara un desayuno de esos donde encontrar toda la energía necesaria para afrontar el día con productos de lo más saludables: "Se trata de una base de pudin que está hecho con kéfir de Activia y chía, y así tenemos millones de probióticos naturales en el kéfir sumados a la chía que es un superalimento con muchas vitaminas, tiene aporte de grasas saludables y proteínas, y además conseguimos un sabor genial porque la chía se hidrata y aporta un toque dulce al plato, que lo potenciamos con una base de mermelada casera de arándanos dándole un plus de antioxidantes, le ponemos encima fruta fresca y granola casera y añadimos un poco de manteca de cacahuete, y el mix es brutal", explica el chef sobre este desayuno disponible en sus restaurantes que podemos preparar en casa en unos pocos minutos para disfrutar de un desayuno completo y saludable.

No solo de desayunos vive el hombre

Los desayunos -especialmente en sus restaurantes- son algunos de los platos fuertes, aunque si abrimos sus redes sociales, el bombero nos regala un despliegue de platos que casi podemos oler al otro lado de la pantalla.

Recetas sencillas que nos dejan salivando preparadas con ingredientes que todos tenemos a mano: "En mi nevera nunca van a faltar aguacates, y además hay mucha verdura, mucha fruta, huevos, carne y pescado fresco y lácteos", confiese Bosquet sobre todos esos ingredientes que siempre tienen un lugar en su cocina.

"En mi nevera nunca van a faltar aguacates"

"El kéfir por ejemplo lo utilizo para los post entrenamientos, que llego de entrenar y tengo mucho trabajo no puedo sentarme a hacer algo muy elaborado así que meto kéfir para conseguir proteínas, le añado frutas trituradas, manteca de algún fruto seco y con eso ya tienes un chute de energía que te dura hasta la hora de comer", confiesa Roberto sobre uno de los platos que se prepara casi diariamente a media mañana.

Esto de los bols de frutas, el kéfir y el aguacate nos suena a recetas muy healthies y muy instagrameables, aunque para cuando hay que remangarse y ponerse a comer con las manos, Roberto también tiene alguna que otra receta de esas que siempre triunfan. Y cuando hablamos de comidas que siempre triunfan por supuesto que hablamos de pizza.

"La pizza de quinoa es la primera receta viral que hice, muy diferente a lo que había, y es una pizza que te la comes y no echas en falta la tradicional", comenta el chef sobre esta versión de pizza saludable que triunfa en redes. "La he subido en muchos vídeos, pero en cuarentena en un vídeo hice la pizza de quinoa, subí la receta y creo que es la receta más replicada".

Una pizza con todo el sabor pero a base de quinoa, consiguiendo un resultado mucho más ligero: "La pizza de quinoa es algo muy diferente, y hemos conseguido convencer a la gente de que tiene una base mucho más ligera, no es tan pesada", asegura el chef sobre su receta más popular. Y así es como se consigue comer sin remordimientos. Pero con mucho sabor.