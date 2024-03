El truco para que la fruta cortada no se oxide y se mantenga fresca como el primer día

Para mantener una dieta saludable con la que obtener beneficios en el organismo, se deben consumir de 3 a 5 piezas diarias de fruta, según indican desde la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, también puntualiza que si la fruta es fresca y de temporada, mucho mejor.

En España no hay problema para llegar a la recomendación, ya que este país es un gran productor de materia prima muy variada y de muchísima calidad nutricional, lo que facilita y promueve su consumo entre la población. Sin embargo, hay algo que puede provocar pereza a la hora de comer fruta; que una vez cortada se oxide y coja un color amarillo nada apetecible, que no solo afecta a su aspecto, sino también a la textura.

Pero para que la fruta cortada nunca se oxide, toma nota de este truco que se ha hecho viral, y no, no es el de exprimir un poco de limón por encima.

Papel de cocina mojado, el truco que hará que la fruta cortada no se oxide

No puede ser más sencillo. Para mantener completamente fresca e intacta la fruta que hemos cortado para llevárnosla al parque, a la playa, al trabajo, etc., tan solo tendremos que poner en un táper —de cristal, a ser posible— un papel de cocina mojado, colocar las piezas de fruta en él, poner otro papel mojado por encima, y cerrarlo bien.

De esta forma, se mantendrá completamente fresca y la podrás comer cuando te apetezca sin que ese “óxido” te eche para atrás, acabes tirándola a la basura, y comiendo cualquier otra cosa mucho menos saludable.

Por último, para los fieles del limón, si exprimes un chorrito de limón sobre la fruta que has cortado y lo mezclas bien, no solo ayudarás a que no se oxide, sino que también le aportarás una acidez muy interesante al paladar. Aun así, este ‘tip’ es algo completamente opcional, dependiendo del gusto de cada persona.

Otro truco para que la fruta no se oxide

Manzanas partidas y enteras. HARPER'S BAZAAR

Si no te vas a llevar la fruta cortada a ningún sitio, y simplemente lo que quieres es almacenarla en el frigorífico y que esté lista para comer en cualquier momento, lo mejor que puedes hacer para que no se oxide es meterla en un táper con abundante agua.

Es cierto que, de esta manera, puede que la fruta pierda un poco de sabor porque lo absorberá el agua en el que está, pero nada más. La fruta se mantendrá intacta en cuanto a su color natural, y estará completamente fresca.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.