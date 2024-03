Cómo saber si una lata de conserva es realmente saludable

Las latas son uno de nuestros mejores aliados en la cocina. Al menos si somos cocineros sin prejuicios. Cuando no queda ningún producto fresco en la despensa; cuando el congelador está vacío hasta en el último rincón; cuando es festivo o ya no son horas de comprar... las latas de conserva nos salvan. En España lo sabemos bien: somos unos grandes consumidores de conservas y no sólo de pescado.

Las latas siempre tienen que estar. Sus fechas de caducidad (lejanísimas) nos permiten almacenarlas en el armario de la cocina y olvidarnos. Ya surgirá el momento de necesidad y ahí estarán prestas a servir.

Ante la pregunta clave de si las latas de conserva son o no recomendables nutricionalmente, los expertos solo pueden responder una cosa: depende. Sobre todo, depende de los ingredientes añadidos y del tipo de conserva del que hablemos. Pero antes de lo nutricional está la cuestión de si una lata de conserva es realmente saludable.

Consejos genéricos

Las latas de conserva pueden durar desde los tres a los cinco años, siempre que se mantengan las condiciones del envase. Lo mejor es guardarlas en un lugar fresco y seco, teniendo en cuenta las instrucciones que se pueden leer en la etiqueta del envase.

Además, es necesario comprobar que la lata no esté golpeada, ya que aunque parezca insignificante, una pequeña grieta puede hacer que entren bacterias y se estropee el alimento.

Es aconsejable lavar la parte superior de la lata antes de abrirla, al igual que usar utensilios limpios para manipular los alimentos del interior. Una vez abierta, el alimento se convierte en perecedero, es decir, como si fuera fresco.

Legumbres

Respecto a las conservas de legumbres, Francisco Botella, de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, explica que es importante mirar qué tipo de conservantes utilizan. "Algunas marcas conservan con cloruro cálcico, que está muy bien. Pero otras utilizan cloruro sódico, que será peor", avisa el endocrinólogo. Este último conservante es salino y, si queremos usarlo en nuestras recetas, deberemos lavar muy bien las legumbres antes de cocinarlas.

Conservas de pescado

De las de pescado, la mejor es la conserva en aceite de oliva virgen extra y bajo en sal. Todo lo que contenga aceites de otro tipo o salsas, como la de tomate o americana, tendrá peores grasas e ingredientes menos saludables. A partir de ahí, lo principal será fijarnos en que el contenido de sal sea lo más bajo posible.

Debemos tener cuidado con las etiquetas 'al natural'. "En las conservas al natural la cantidad de sal puede ser igual o mayor", advierte Botella. En el caso de consumir un alimento de este tipo, debemos intentar escurrir la mayor cantidad de agua con sal posible.

Y las de fruta

Mejor siempre fruta fresca, pero... Y es que para que un alimento como un fruto se mantenga conservado durante largos periodos de tiempo, pasa por un proceso de cocción. "Si cueces una fruta, todas las vitaminas que son termolábiles, que se destruyen con el calor, se pierden", señala el doctor.

Dicho ésto, según el experto es preferible consumir la fruta en conserva, que no consumirla en general. Si no nos queda más remedio, debemos tener en cuenta los ingredientes añadidos, especialmente el azúcar. "Si la fruta es en almíbar o al natural sin azúcar, la diferencia es muy grande", afirma Botella.

¿Por qué no guardar la lata en la nevera?

Una vez abierta la lata y, en caso de que no se haya consumido todo el contenido, hay que evitar volver a guardarla en la nevera. El motivo es porque el contacto entre el metal de lata, el alimento y el oxígeno puede producir manchas de óxido. Así, guardarlo en otro envase de plástico o vidrio cerrados ayuda a mantener las cualidades de los alimentos.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda meter todo bien envuelto en la nevera. Todos los alimentos que estén abiertos hay que cerrarlos con pinzas, cubrirlos con plástico o taparlos. Además, hace una mención especial a las latas abiertas y recomienda cambiar los restos de los alimentos que no hemos consumido de la lata a otros recipientes de plástico o cristal.

