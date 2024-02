Las conservas de marisco gallegas de tradición artesanal que visten una mesa y son exactamente lo que parecen

Si de algo podemos presumir en España es de calidad de producto, e indudablemente Galicia es una de esas regiones donde disfrutar de lo mejor del mar y lo mejor de la tierra, y aunque ni podemos ni queremos dejar de lado su vaca rubia gallega o su seis espectaculares denominaciones de origen en el mundo vinícola, sin duda el marisco es una de sus señas de identidad. A costa galega por bandeira.

Qué más quisiéramos que estar siempre cerca de la costa gallega para poder disfrutar de sus productos en fresco. De la lonja a la mesa. Aunque siempre podemos tener un trocito del litoral gallego en nuestra despensa en forma de conservas. Una manera deliciosa de, o bien quitarnos la morriña, o bien coronar nuestros platos con producto del bueno.

Conservas de ROI & Co. Cedida.

Si eres de los que matan por el buen marisco, no nos cabe duda de que, en cualquiera de sus formatos eres capaz de reconocer el mejor producto, por lo que a la hora de comprar conservas, mejor invertir en calidad.

La tradición conservera gallega de cinco generaciones

"Nuestro producto está muy seleccionado, con mucho mimo, y está limitado por naturaleza. Enlatamos si hay, y si no hay, no enlatamos", asegura Rodrigo Lojo -Roi para los amigos y los 'co'- quien trabaja por mantener la tradición conservera de su familia con ROI & Co.

ROI & Co es uno de esos proyectos que ven la luz como las buenas cosas, de la pasión de cinco amigos por el producto. Este proyecto gastronómico nace en la Illa de Arousa donde la familia de Roi -quien es la quinta generación de los Lojo Castro dedicándose al marisco en conserva- cuida con esmero sus bateas y sus barcos para conseguir llevarnos a la mesa el mejor marisco en lata.

"Enlatamos si hay, y si no hay, no enlatamos"

"¿Qué hay en la lata? Mucho cariño y muchísima tradición. Mi bisabuela hacía latas, mi abuela hacía latas, mi madre hacía latas… yo voy a tratar de empatar. Hay mucha ilusión, mucho calibre y lo que nosotros entendemos que es lo mejor en cada momento. Poco más", confiesa Roi.

Junto con Enrique León, Aitor Ocio, Aitor Molina y David Lecanda Roi ha canalizado la sabiduría de la tradición y la experiencia para ofrecer las mejores conservas de marisco premium donde cada uno de los socios aporta su expertise para ofrecer al cliente un producto exquisito tanto en continente como en contenido.

Tal y como aseguran desde la marca, para conseguir el mejor resultado buscan tener a los mejores profesionales en su conservera donde, por supuesto, la calidad del producto y el calibre es su máxima. "En una conservera el empacador es muy importante, el cocinero es muy importante... El control de calidad es fundamental, porque si tú tienes el mejor empacador pero no le llega producto de calidad… la compra, la cocina, el empacado y la calidad son fundamentales fundamental, y ahí el marketing ya está hecho", asegura Lojo sobre la importancia de reunir el mejor talento para conseguir el mejor resultado.

Roi Lojo en el mar. Cedida.

Tal y como explica el experto en conservas, para conseguir un producto mimado al máximo nivel, los procesos de producción se llevan a cabo de manera artesanal. Desde la selección del género en sus bateas donde únicamente escogen el de mejor tamaño y calidad hasta el proceso de elaboración, que se lleva a cabo de manera manual y a cuchillo.

En su tienda online podemos encontrar mejillón en escabeche, ostra, almeja, navaja, berberecho y zamburiña en aceite de oliva aunque, tal y como explican desde la empresa, su producción la limita el mar, por lo que actualmente las zamburiñas y los berberechos se encuentran agotados.

No es solo lo que es, también es lo que parece

En ROI & Co elaboran el producto con el mayor de los cuidados para ofrecer unas conservas de marisco de calidad premium, tanto por dentro como por fuera.

Por ello, han buscado ofrece un packaging, además de elegante, sincero con el consumidor donde podemos descubrir el número exacto de piezas que se encuentran en la lata, además de las coordenadas exactas donde el producto ha sido capturado.

En el caso del mejillón, por ejemplo, las coordenadas nos llevan hasta la batea de donde han sido extraídos, mientras que, en el caso de la almeja, geolocaliza la playa donde se han recogido.

El precio de estas conservas oscila entre los 19 € y 62 € dependiendo del producto. Una opción ideal para degustar cuando tenemos invitados en casa y queremos convertirnos en el perfecto anfitrión o para regalar a ese amigo gourmet que sabe valorar el buen producto.

