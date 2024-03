Buñuelos de calabaza, descubre el origen y la receta del dulce más típico de las Fallas

Este fin de semana culminan las Fallas tras casi tres semanas de festividad donde Valencia se regocija en la tradición. Como toda festividad, trae consigo su recetario: las torrijas de Semana Santa, el roscón de Reyes del 6 de enero, las rosquillas en San Isidro... En las Fallas el dulce protagonista son los buñuelos de calabaza. Durante las celebraciones también es común otra masa frita, los churros que, cómo no, se acompañan de chocolate.

Los "bunyols de carabassa" es un buñuelo clásico, básicamente harina frita, que podemos encontrar en muchas comunidades autónomas pero el toque diferenciador en Valencia es la incorporación de la calabaza que le da un toque aromático y ayuda a endulzar.

El origen de los buñuelos de calabaza

El origen de los buñuelos de calabaza nace con las propias Fallas. Esta celebración regional surgen de una practica entre el gremio de carpinteros que quemaban trozos de madera sobrantes antes de la llegada de la primavera. A estas fogatas le añadieron trastos viejos y harapos humanizando los objetos (parots) hasta llegar a los actuales ninots. Arte, sátira y fuego caracterizan a la fiesta valenciana.

Vista general de la cremá de la falla municipal en la plaza del Ayuntamiento de València. BIEL ALIÑO / EFE

Como explica 20minutos, durante esas quemas las mujeres (las "buñoleras") preparaban buñuelos para amenizar la velada. Inicialmente no llevaban calabaza y tampoco se mojaban en chocolate como ahora sino en anís o aguardiente. La introducción de la calabaza no presenta origen particular pero es una fruta que se preserva bien a pesar de que su temporada es de verano a inicios de otoño.

El buñuelo es una dulce tradicional con un preparación muy sencilla cuyo origen no se sabe con precisión. Sin embargo, todo apunta al domino árabe de la Península Ibérica. La crujiente y esponjosa masa frita los acompañaban entonces con miel.

Receta original

La manera de preparar este dulce puede variar dependiendo de las manos que lo preparen, como suceden con muchos otros postres. La receta original requiere de harina, levadura, agua, calabaza, aceite y azúcar. A pesar de su sencillez, es importante que el aceite sea abundante y esté bien caliente. Además, se exige cierta destreza para hacer la forma de rosquilla ya que la masa es muy fluida.

Ingredientes para los buñuelos de calabaza

Con estas cantidades saldrá un docena de buñuelos aproximadamente.

500 gr de pulpa de calabaza

​250 gr de harina de fuerza

​25 gr de levadura fresca

​Aceite para freír

​Azúcar para espolvorear

Elaboración de los buñuelos de calabaza

Cortamos la calabaza por la mitad y sobe una bandeja forrada de papel de plata o de repostería y horneamos a 180ºC poca más de una hora. Prestar atención para que no se queme. Una vez asada, la sacamos del horno y vaciamos la pulpa. Dejamos enfriar. Una vez fría, la echamos en un bol y la machacamos hasta hacerla puré. La levadura la desmenuzamos en un bol aparte con un agua y le añadimos el puré de calabaza hasta conseguir una pasta homogénea. Incorporamos la harina y amasamos mucho. Dejamos reposar 30 minutos. Mientras calentamos en una cazuela honda o sartén una buena cantidad de aceite. Debe estar caliente pero hay que tener cuidado de no quemarlo. Nos mojamos ligeramente la mano con agua tibia situamos la masa cerca del aceite. Un truco para lograr la forma es aplastar la masa con nuestro puño y se formará una pelota de la masa sale entre la cavidad del pulgar y el índice. Rápidamente con la otra mano hacemos un agujero como de rosquilla y lo echamos al aceite. Con un escurridor le damos la vuelta sin dejar que doren demasiado. Las colocamos en un escurridor con papel de cocina para que absorba el exceso de aceite. Espolvoreamos azúcar al gusto.

