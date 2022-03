La hamburguesa perfecta según el catador Joe Burgerchallenge: "La mayor aberración siempre es la lechuga"

Se puede tener vocación y dedicarte con empeño y pasión a desarrollar tu profesión. Y aunque algunas son más comprensibles o más fáciles de llevar que otras, la de Joe Burgerchallenge la entendemos de sobra. Sobre todo porque su trabajo consiste en comer. En comer hamburguesas, para ser más exactos.

Ni operación bikini ni dieta que valga, nos cuesta mucho pero mucho hacerle ascos a una hamburguesa. Vegetariana, de pescado o de auténtica carne, nos fascina la idea de meter ingredientes entre dos panecillos redondos para acompañarlo con salsas y comer con las manos, que existen pocas cosas mejores en el mundo.

"Comedor profesional y abusador de bufetes", se define Jorge González en sus redes sociales. Quizás el nombre de pila no te dice nada, pero si eres un auténtico amante de las hamburguesas y te hablamos de Joe Burgerchallenge seguro que no te cuesta ubicarte.

¿A qué se dedica Joe? "Me dedico a comer, es mi trabajo. He conseguido que mi afición con la comida, especialmente por las hamburguesas y ese tipo de platos, se convierta en un trabajo", comenta el experto catador. Y chapó, que hacer de tu pasión tu trabajo tiene el mayor de los méritos.

Joe se ha convertido en el mayor experto en hamburguesas de España, teniendo en este momento el récord de ser la persona que más hamburguesas distintas ha probado y documentado en el país hasta la fecha. "He conseguido hacer de eso mi profesión", señala el catador.

¿De qué cifras hablamos? "Está por encima de 600 ya", confiesa el "comedor profesional". Aunque lleva cinco años dedicándose profesionalmente a esto, las hamburguesas comenzó a documentarlas a principios de 2020, por lo que los datos serían desde esa fecha.

"Empecé haciendo retos de comida subiendo vídeos a YouTube y eso me ha ido llevando a ir probando las mejores hamburguesas de España y del mundo. Aunque he probado hamburguesas en distintos países, las mejores están en España y es donde más he probado", comenta el experto, que aprovecha cualquier viaje para darse un buen gustazo personal y profesional.

A pesar de que la documentación de sus hazañas hamburgueseras le ha pillado en mitad de una pandemia, Joe ya ha comenzado a recorrer el mundo -en la medida de lo posible- en aras de buscar la mejor hamburguesa: "A cualquier país que voy pruebo la hamburguesa, pero cuando más trabajo he hecho de documentación ha sido estos dos últimos años, que solo he estado en México y Estados Unidos, Francia, Alemania, Dinamarca… y esos países son de momento donde se amplía mi experiencia hamburguesera".

Lo que debe -y no- tener una hamburguesa

Siendo el mayor catador de hamburguesas del país hasta el momento, ¿a quién mejor que a Joe preguntarle cómo debe ser la hamburguesa perfecta? El pan, la carne, la salsa, los quesos... Este bocado de origen americano es tan versátil que acepta todo tipo de ingredientes. Aunque sean poco menos que un sacrilegio.

"Una hamburguesa es un producto confeccionado para comer con las manos, y si tú tienes que acudir al cubierto para comértelo, eso ya no es una hamburguesa", comenta Joe. ¿Y como se consigue eso? "Con un pan brioche blandito y resistente".

Según el experto, "lo primero es un pan brioche, que es muy importante. Un pan brioche blandito, con mantequilla para que se quede pegadito a la carne y sea muy cómodo de comer, que no se rompa".

En cuanto a la carne "tiene que ser una carne de calidad. A mí me gusta que en las hamburguesas la carne tenga una textura y una soltura que se consigue con una carne sin aditivos, y a partir de ahí ya no hay límite".

A la hora de variar tamaños, añadir salsas, quesos... el experto catador asegura que es una cuestión de apertura de mente y gustos personales.

Si Joe tiene perfectamente claro lo que necesita una hamburguesa, cuánto más aquello que no es que no necesite, sino que para él supone una red flag absoluta. "La mayor aberración es la lechuga, por muy histórica que sea", sentencia sin piedad Joe Burgerchallenge.

"Yo no sé a quién se le ocurrió pero poner lechuga en la hamburguesa es un error garrafal. De hecho llevo el movimiento ‘lechuga fuera’ en redes sociales porque para mí una hoja de lechuga fría con una carne de calidad dentro de un brioche aparte de ser feísimo, no aporta ni sabor ni textura, por lo que la lechuga siempre sobra", comenta sobre esta afirmación. "Para mí la lechuga estropea la hamburguesa".

La mejor hamburguesa está en Valencia

Joe Burguerchallenge ha documentado ya más de 600 hamburguesas, por lo que ya no le sorprende cualquier cosa. Por ello, el catador profesional hace un ranking anual donde selecciona cuáles son las hamburguesas que bien valen un paseo por la geografía del planeta. "Tengo otra cuenta de Instagram que se llama "50 mejores burgers" que es donde voy actualizando mis rankings de hamburguesas cada año, aunque ahora como pruebo tantas creo que voy a poder hacerlo cada seis meses".

Suponemos que elegir una entre más de 600 no es tarea fácil, aunque Joe lo tiene claro: "Según he publicado en la cuenta, mi número uno es la Paul Finch de Hundred Burgers, que es una hamburguesa con una maduración extrema, con cecina de Wayu y que tiene la proporción perfecta de carne, de pan, la textura, el sabor… Eso para mí es la hamburguesa perfecta".

Las hamburguesas de Joe en casa

Después de cinco años dedicado en cuerpo y alma al mundo de las hamburguesas y por petición popular -atesora más de 152k en Instagram y más de 700k seguidores en YouTube- Joe Burgerchallenge comienza a vender sus creaciones en Valencia a través de Glovo: "El proyecto es un servicio de delivery inspirado en las hamburguesas que yo hago en mi casa. No es un restaurante, sino que se trata de mis hamburguesas tal y como yo me las hago en casa".

"Yo me hacía hamburguesas en casa, me hacía directos en Twich enseñado las hamburguesas y la gente me hacía comentarios como “uf, ojalá pudiéramos probar esas hamburguesas”, y ahora pues van a tener la oportunidad de probar las hamburguesas tal y como yo me las hago en casa", narra el catador profesional sobre el impulso que le ha llevado a arrancar este proyecto.

De esta manera, con Joe Burgerchallenge a través de Glovo, el experto en hamburguesas combina sus ingredientes favoritos, sus proveedores de carne, su pan favorito y la salsa que él mismo ha creado en, por el momento, hamburguesas sencillas.

Burger de Nay cuenta con 200g. de carne de vaca rubia gallega, potato roll de Juanito Baker, bacon crujiente, salsa gringa con pepinillos y queso cheddar naranja danés. La Burger Paco Rosa está elaborada con 200g. de carne de buey, potato roll de Juanito Baker, bacon crujiente y la salsa gringa, con cebolla a la plancha y queso cheddar naranja danés, mientras que la Burger de Catalá, está diseñada con con 200g. de carne de 120 días de maduración de Cárnicas Catalá, roll de Juanito Baker, cecina de buey premium y salsa de huevo marinado en salsa ponzu con queso cheddar naranja.

Las tres opciones de hamburguesas de Joe Burgerchallenge ofrece a través de Glovo se pueden completar con patatas, refrescos y agua. Y antes toda esta información solo podemos hacer una información: valencianos, os envidiamos.