La parrilla 'low cost' que arrasa entre los cocinillas cuesta menos de 23 euros y es de Cecotec

Adiós invierno y ¡hola barbacoa! Los amantes de la cervecita y la carne a la brasa salen de su encierro invernal para disfrutar del sol de primavera. Si eres afortunado y tienes terraza o jardín en casa no esperes más y pon este espacio a punto para recibir a familia y amigos. Unas luces de exterior, ese mueble para guardarlo todo o unas plantas verdes para darle vida te ayudarán a dar un toque diferente a este espacio y será la envidia de tus invitados. ¡Qué no tienes terraza! No te preocupes, porque para todo hay solución. ¿Has oído hablar de la parrilla más vendida del mercado?

Si no te quieres complicar y buscas un modelo bueno, bonito y barato sigue leyendo. En 20deCompras sabemos que la plancha-parrilla más vendida de Amazon es de Cecotec. Está disponible en distintas potencias y precios, pero con algunas características comunes como su placa de piedra o su doble superficie de trabajo que hacen de ella una verdadera estrella de los gadgets de cocina. La parrilla Rock'nGrill arrasa entre los cocinillas y tiene miles de valoraciones. Además, el modelo de 750 vatios tiene una buena rebaja. ¿Vas a perder la oportunidad de hacerte con ella?

Plancha de Cecotec de 750 vatios Amazon/Cecotec

Por qué nos gusta tanto

- Doble superficie de cocción. La parrilla eléctrica Rock’nGrill Full Open nos ha conquistado por su precio, pero también por su gran superficie de trabajo: podemos abrirla 180 grados para multiplicar por dos el área de cocción elaborar preparaciones por los dos lados al mismo tiempo. La parte superior es flotante y se adapta a la altura de los bocadillos o las piezas grandes de carne.

Barbacoa parrilla de Cecotec Amazon

- Revestimiento en piedra. Su superficie de roca asegura una máxima adherencia y una limpieza sencilla. Está libre de PFOA y PTFE y otros componentes tóxicos.

- Fácil de guardar. Este modelo que incluye un asa que no quema, aunque la plancha esté funcionado a máxima potencia, así como un cierre de pinza. Se puede guardar verticalmente en cualquier estantería y ocupa muy poco espacio en la cocina.

