El truco de Amazon que nos ha enamorado para ganar espacio en la terraza... ¡sin renunciar a la estética!

Por muy pequeño que sea el espacio, nuestra terraza es, llegadas estas fechas, la estancia más mimada de nuestro hogar. Y es que, ya sea balcón, jardín o patio, no dudamos en proveerlo de todo lo necesario para que sea lo más acogedor posible y nos invite a pasar buena parte de nuestro tiempo libre en el exterior. Eso sí, tenemos que apostar por incluir elementos que sean tan bonitos como prácticos, como un conjunto de muebles de exterior adecuados para disfrutar de las jornadas al aire libre o una mesa para que podamos trasladar nuestro lugar de comer o cenar hasta allí.

Por ello, los muebles multifunción son una gran opción, sobre todo si el espacio es pequeño. Las mesas que también son nevera o los asientos que se pueden emplear como reposapiés son buenos ejemplos. Pero, ¿qué te parece esta propuesta que hoy te traemos en 20deCompras? Un banco para tomar el sol... ¡y un arcón para guardar todo lo que no tiene espacio en la terraza! Cojines, mesas plegables, las fundas con las que protegemos los muebles durante el invierno… Todas estas pertenencias deben guardarse a buen recaudo y este modelo (¡que te va a enamorar!) es perfecto para este cometido, sin renunciar a tener un mueble precioso en nuestra terraza. Practicidad y estética conviven en un mismo objeto. ¿No te apetece incluirlo en tu renovado espacio exterior?

Este mueble es un banco, pero también un arcón. Amazon

No solo de estética vive este arcón que, además, ¡es ideal! Lo que más nos ha gustado de este diseño de Amazon es la practicidad que ofrece a aquellos que lo eligen: ofrece un asiento cómodo para disfrutar del aire libre al tiempo que cuenta con una capacidad de 265 litros para almacenamiento. De hecho, podemos cerrarlo con llave para asegurar su hermetismo y que ni una mota de polvo hace de las suyas con los cojines, las mantas, las toallas o, incluso, las alfombras que decidamos guardar en esta cavidad.

También su precio merece una mención, pues, ahora, podemos encontrarlo en Amazon un 23% más barato, ahorrándonos casi 32 euros en su compra pero sin renunciar a la calidad. Y es que, entre los motivos que hemos encontrado para destacarlo, están las más de 5.000 valoraciones que han dejado aquellos que lo han probado y que han dado, en su mayoría, la máxima puntuación a este producto.

No obstante, si las opiniones son la clave de tus compras, tranquilo: ¡hay otro modelo que, a día de hoy, ostenta la etiqueta de 'Más vendido' en el catálogo del marketplace! Más barato (te lo llevas por 56 euros) y con un estilo más sobrio, también es ideal para sacar el máximo rendimiento a nuestra terraza.

Este es, actualmente, el arcón más vendido de Amazon. Amazon

