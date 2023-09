Cuántos minutos se debe cocer la pasta para dejarla al punto según los italianos

De cocinar la pasta se difunden tantos mitos como verdades, desde que se debe (¡o no!) echar aceite al agua en el que la cocemos hasta que la receta de la carbonara tradicional sí puede llevar nata. Todas estas afirmaciones hacen que los italianos se lleven las manos a la cabeza y, por ello, recurrimos a su sabiduría en los fogones para saber durante cuánto tiempo hay que cocer la pasta, una de las mayores incógnitas que existen en torno a este alimento. Más si queremos dejarla al dente, el punto exacto que consiguen con total facilidad los habitantes de Italia. Y no, tirarla contra la pared no sirve para averiguarlo.

Además, para los italianos no existe discusión: la pasta debe ser siempre al dente o, lo que es lo mismo, que quede suficientemente cocida, pero ligeramente dura. Independientemente del tipo de pasta escogida o de las mil salsas que pueden acompañarla (la clásica de tomate renovada con este ingrediente asiático incluida), el punto de cocción debe ser exacto. Sin embargo, al resto de europeos se nos resiste este detalle, por mucho que compartamos el mismo estilo de dieta mediterránea y la pasta sea uno de nuestros alimentos más socorridos.

Cuánto tiempo se tiene que cocer la pasta

Para conseguir el punto perfecto de cocción hace falta dejar la pasta cocinando un tiempo exacto, pero también hay que prestar atención a otros factores y el agua es uno de ellos. La regla básica para acertar con este líquido es 1-10-100, un litro de agua por cada 100 gramos de pasta. Después, hay que diferenciar entre pasta y seca y fresca, aunque, normalmente, la más habitual es la primera. Es menos laboriosa, más económica y común. Eso sí, si nos animamos a preparar la segunda en casa, podemos estar seguros de que el esfuerzo se compensa con el sabor.

Pero vayamos al grano: el punto perfecto de la pasta se consigue entre los 8 y los 12 minutos de cocción, aunque los italianos dirían que incluso debe estar solo 7 minutos. Cuanto más tiempo pase, más se ablandará la pasta. Esto si hablamos de la versión seca. En el caso de la fresca, con tres o cuatro minutos es suficiente.

Por supuesto, como se ha comentado, no hay que echar aceite al agua de cocinar. Tampoco sal, puesto que la salsa con la que la acompañemos será la encargada de condimentar a la pasta. Nuestra recomendación aquí es preparar el aderezo mientras se cuece para que esté listo antes de que termine y poder mezclarla en el fuego para conseguir el máximo sabor.

Beneficios de comer pasta

Uno de los mitos más comunes que rodean a la pasta es la de su gran aporte calórico, una característica que, por tanto, es incompatible con ciertas dietas. Sin embargo, no tienen por qué engordar más que otros hidratos de carbono, siempre que se consuman con moderación. Claro que, para evitar comer más de lo recomendado, también son los italianos los que tienen la respuesta: su secreto es cocinarla al dente. Esto hace que el efecto saciante sea mayor y que, por tanto, el sistema digestivo lo absorba con un índice glucémico más lento, lo que significa que la absorción de azúcar en sangre es menor. En este sentido, también es interesante evitar las salsas prefabricadas y apostar por las caseras con pocos ingredientes.

Además, este alimento tiene muchos beneficios, puesto que es rico en fibras y en vitaminas del grupo B, nutrientes que se potencian si apostamos por la pasta integral, lo que beneficia a la salud intestinal y ayuda a controlar el peso. También es muy recomendable por su aporte de energía, por lo que es un plato básico en las dietas de deportistas y estudiantes. Esto influye en el rendimiento intelectual al nutrir al cerebro de glucosa.

