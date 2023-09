Este es el ingrediente asiático que puede cambiar por completo una salsa de tomate

La salsa de tomate es un acompañamiento indispensable en la cocina mediterránea que incluimos en muchos de los platos típicos y en las adaptaciones que hemos ya hecho nuestras. Para combinarlo con pasta, como base de una la saña, para untar unos filetes...

Hay mil variedades de opciones para combinar que nos llevan a guardar una buena salsa de tomate siempre por si acaso. De hecho, si abrimos cualquier nevera de una casa española, lo más seguro es que encontremos algún bote de una marca u otra procesada de este aderezo.

Hacerlo de forma casera no es nada complicado y cada uno tiene su propia receta. Si nos cuentan los secretos de cada una, quizá no nos sorprenderíamos tanto de encontrarnos algunos ingredientes como cebolla, puerros o ajos para potenciar el sabor del tomate. Sin embargo, algo que quizá no has probado es incluir un ingrediente asiático en esta clásica salsa a la que más recurrimos.

Si no se te había ocurrido, es normal, la comida asiática no es lo primero en lo que pensamos a la hora de hacer una salsa de tomate, pero te recomendamos que pruebes añadir unas gotas de salsa de pescado, muy usado en las cocinas tailandesas para darle el toque especial que buscamos.

Macarrones con tomate Getty Images/iStockphoto

Esta salsa de pescado ya tienen un sabor potente y característico por sí sola, así que no vas a necesitar añadir mucha, quizá una cucharada de salsa de pescado por cada kilo de tomate sería la medida ideal para cambiar una la clásica salsa si lo haces de forma casera, si optas por añadirlo a una sala hecha dependerá de la marca que sea, de su intensidad y de la cantidad de tomates que se utilicen.

Si estás cansado de recurrir a esta salsa para acompañar unos macarrones porque de tanto disfrutarlo te ha parecido hasta tediosa, no hace falta ni que pruebes otras, con que le añadas este toque tan sencillo, lo vas a cambiar por completo para hacerlo un plato curioso y mucho más especial.

